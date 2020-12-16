Seka Park Bilim Merkezi yaya üst geçidi tamamlandı - Son Dakika

Seka Park Bilim Merkezi yaya üst geçidi tamamlandı

16.12.2020 14:37
Seka Park Bilim Merkezi yaya üst geçidi tamamlandı, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Akçaray Tramvay Hattı'nın Seka Park Bilim Merkezi önüne yapılan yaya üst geçidi büyük oranda tamamlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Akçaray Tramvay Hattı'nın Seka Park Bilim Merkezi önüne yapılan yaya üst geçidi büyük oranda tamamlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Bilim Merkezi, Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi ve Eğitim Kampüsü Tramvay istasyonları yaya üst geçitlerinde yapılan çalışmalar devam ediyor. Büyük bir oranda yapımı tamamlanan üst geçitlerin çelik kiriş ve merdiven imalatları devam ediyor. Akçaray Tramvay Hattı'nın Seka Park Bilim Merkezi durağı yanına inşa edilen üst geçit ise tamamlandı. Akçaray Tramvay Hattı'nın Seka Park Bilim Merkezi durağı yanına inşa edilen çelik karkas yaya üst geçidi, vatandaşların Bilim Merkezi, Seka Kağıt Müzesi, Batı Terminali ve Seka Park'a ulaşımında kolaylık sağlayacak. 81,7 metre uzunluğunda 3,3 metre platform genişliğine sahip üst geçitte 65 yaş üstü ve engelli vatandaşların kullanımı için 2 adet de asansör bulunuyor.

Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi'ne ulaşımı sağlayacak yaya üst geçidinde ise çelik imalatları, asansör kulesi cephe kaplamaları devam ediyor. 63,40 metre uzunluğunda 3,35 metre genişliğindeki üst geçit tramvaydan inenlerin Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi'ne geçişlerine kolaylık sağlayacak. Sekapark 2'inci etap ile Eğitim Kampüsü tramvay durağı arasında yapımı devam eden yaya üst geçidinde de çalışmalar sürdürülüyor. Temel beton dökümünün yapıldığı yaya üst geçidinde çelik kiriş ve merdiven imalatları devam ediyor. - KOCAELİ

Seka Park Bilim Merkezi yaya üst geçidi tamamlandı
Seka Park Bilim Merkezi yaya üst geçidi tamamlandı
Seka Park Bilim Merkezi yaya üst geçidi tamamlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Tramvay, Kocaeli, Seka, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Seka Park Bilim Merkezi yaya üst geçidi tamamlandı - Son Dakika


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