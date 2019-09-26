Son Dakika Haberleri: SEKA Tüneli üstündeki yeşil alan bakımdan geçiyor
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SEKA Tüneli üstündeki yeşil alan bakımdan geçiyor

32 dakika önce

Büyükşehir Belediyesi İzmit SEKA Tüneli üzerindeki yeşil alanda bakım ve onarım çalışması yapıyor.

SEKA Tüneli üstündeki yeşil alan bakımdan geçiyor, System.String[]

Yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına tüm hızı ile devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yol kenarlarındaki yeşil alanların da bakım ve onarımını yapıyor. Bu doğrultuda İzmit SEKA Tüneli üzerinde bulunan yeşil alanda, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor. Yeşil alanda yapılan çalışmalarla mevkiinin güzel yapısının korunması amaçlanıyor.

VERNİK VE BOYA İŞLERİ YAPILIYOR

Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri çalışmalar kapsamında kentsel donatıların zımpara temizliğini ve ahşap kısımların vernik işlerini yapıyor. Beton kısımlarında boyamaları yapılırken güneş kesen pergolelerin ahşapları değiştiriliyor. Yeşil alanda bulunan çiçeklerin değişimi ve çeşitli bitki dikimleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca mevkide bulunan otların biçimleri de yapılıyor.

HAVALANDIRMA BACALARININ GRANİT KISIMLARI ONARILIYOR

Bakım çalışmalarının yanı sıra onarımlarda gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tünel üzerindeki havalandırma bacalarının üzerinde bulunan granit ve mermerlerin de onarımını yapıyor. Çalışmalar kapsamında kırılan ve zarar gören kısımlar onarılıyor.

Bahçe, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:03 Kaynak: Bültenler
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