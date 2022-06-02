Sekapark A.Ş. organik tarıma geçiş sürecini başlattı - Son Dakika
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Sekapark A.Ş. organik tarıma geçiş sürecini başlattı

Sekapark A.Ş. organik tarıma geçiş sürecini başlattı

02.06.2022 11:19

Tarım konusunda yıllardır destekleyici çalışmalar yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi birim alandan elde edilen verimi yükseltmeye yönelik politikalar uygulamaya başladı.

Büyükşehir iştiraklerinden Sekapark A.Ş tarafından 2020 sonbahar döneminde başlatılan Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi (TABİP) ile biberiye, tıbbi nane, melisa bitkileri ile Organik Tarıma geçiş sürecini başlattı. Yapılan saha denetimlerinde yüzde 100 başarı sağlandı. Ecocert organik sertifikalandırma çalışmaları devam edecek.

KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜNLER

Yapılan çalışmalar sonrası organik tarıma uygun tarım arazileri belirlendi. Sekapark A.Ş,Organik Tarıma geçişle birlikte katma değeri yüksek olan ürünlerine bir değer daha katmış olacak. Avrupa Birliği mevzuatına uygun uygun olarak başlatılan sertifikalandırma süreci sonunda, çıkacak ekstrakt, uçucu yağlar ve baharat ürünleri hem yerli piyasada hem de uluslararası piyasalarda daha yüksek katma değere ulaşacak.

47 KÖYDE DİKİLDİ

TABİP Projesi kapsamında Kocaeli genelinde şimdiye kadar 47 köyde, 1300 dekar civarı alanda Tıbbi Aromatik Bitki dikimleri gerçekleştiridi. Yeni sezon ile birlikte çiftçi başvuruları alınmaya başlandı, tarla hazırlık ve dikim işlemleri organik tarım mevzuatına uygun olarak devam ediyor.

ORGANİK TARIM NEDİR?

Organik tarım; üretimde kimyasal girdi ve ilaç kullanmadan yönetmelikler çerçevesinde izin verilen girdilerin kullanımı ile yapılan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim sistemidir. Organik=ekolojik=biyolojik eş anlamlıdır. Dünyada havayı, suyu ve toprağı kirletmeksizin, erozyonu, toprağın tuzlulaşmasını, diğer hastalık ve zararlıların etkisini en aza indirecek tarımsal tekniklerin geliştirilmesine her geçen gün duyulan ihtiyaç artmaktadır. Bu ihtiyacı karşılayacak, doğaya dost üretim metodu "Organik Tarım" olarak nitelendirilmektedir.

Kaynak: Bültenler
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