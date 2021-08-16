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Sekapark Ermeydanı'nın başpehlivanı Ali Gürbüz oldu - Son Dakika

Sekapark Ermeydanı'nın başpehlivanı Ali Gürbüz oldu

16.08.2021 08:16
Sekapark Ermeydanı'nın başpehlivanı Ali Gürbüz oldu, System.String[]

Final müsabakasında Gölcüklü başpehlivan Yıldıray Akın'la mücadele eden Ali Gürbüz, puanlamada 41 bin TL değerindeki altın kemerin sahibi oldu.

Kocaeli'de tüm spor branşlarında olduğu gibi ata sporumuz güreşlere de büyük önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın elinden kente özgü motiflerle özel olarak hazırlanmış 41 bin TL değerindeki finalde Yıldıray Akın'ı yenen Ali Gürbüz beline taktı. 13. Sekapark Altınkemer Yağlı Güreşleri'nin baş pehlivanlarına madalyalarını Türk milletin gönlüne taht kurmuş tarihi Kırkpınar Güreşleri'nin efsane başpehlivanı Karamürselli Ahmet Taşçı verdi. Dereceye giren başpehlivanların kupalarını ise Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz takdim etti.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN MÜJDEYİ VERDİ

Güreşseverlerin ilgiyle izlediği Sekapark Ermeydanı'nda organizasyonun her geçen yıl büyüdüğünü kaydeden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın önümüzdeki yıl için güreşseverlere müjde verdi. Önümüzdeki yıldan itibaren müsabakaların iki gün süreceği vurgulayan Büyükakın, Kocaeli'nin ata sporumuz olan yağlı güreşlerde bir marka haline geleceğini belirtti.

RAKİBİNİ PUANLAMADA DEVİRDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 13. Sekapark Altınkemer Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan tüm rakiplerini tek tek deviren Ali Gürbüz oldu. Final müsabakasında Gölcüklü başpehlivan Yıldıray Akın'la mücadele eden Gürbüz 40 dakikalık normal sürede rakibiyle yenişemedi. Puanlamaya giden mücadelede Gürbüz, 13. Sekapark Altınkemer Yağlı Güreşleri'nde altın kemerin sahibi oldu.

14 FARKLI KATEGORİDE DÜZENLENDİ

Başkan Büyükakın'ın himayelerinde organize edilen 13. Sekapark Altınkemer Yağlı Güreşleri'ne 70'i başpehlivan olmak üzere 1000'e yakın güreşçi katıldı. 14 farklı kategoride yapılan güreşlerde 4 farklı madalya ve kupa verildi. Kırkpınar'ın yaşayan efsanesi Ahmet Taşçı onuruna düzenlenen organizasyonda birbirinden değerli güreşçiler başpehlivanlık için kol bağladı. Boylarında dereceye giren diğer sporculara ise toplamda 650 bin lira para ödülü dağıtıldı.

KATILIM YOĞUN OLDU

13. Sekapark Altınkemer Yağlı Güreşleri'ne Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'nın yanı sıra Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Milletvekilleri Fikri Işık, İlyas Şeker ve Saffet Sancaklı, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Büyükşehir Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP Kocaeli İl Başkanı Yunus Emre Kurt, İlçe belediye başkanları 13'üncü kez Kırkpınar Ağalığı yapanve çok sayıda vatandaş katıldı.

EFSANE BAŞPEHLİVANLAR KATILDI

Karamürsel'in efsane başpehlivanı Ahmet Taşçı onuruna düzenlenen güreşlere efsane başpehlivan Ahmet Taşçı, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde dört kez başpehlivan olan Ali Gürbüz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un güreşçisi Faruk Akkoyun, Başpehlivan İsmail Koç, Kırkpınar Yağlı Güreş başpehlivanı Recep Kara, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazanan aynı zamanda Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban ve çok sayıda başpehlivan katıldı.

TAŞÇI VE BALABAN GÜREŞTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, onuruna düzenlenen etkinlikte Ahmet Taşçı'ya plaket takdim etti. Efsane pehlivan Taşçı, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazanan aynı zamanda Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban ile gösteri güreşi yaptı.

Sekapark Ermeydanı'nın başpehlivanı Ali Gürbüz oldu

Türk Lirası, Ali Gürbüz, Kırkpınar, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Sekapark Ermeydanı'nın başpehlivanı Ali Gürbüz oldu - Son Dakika


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