Sekapark-Plajyolu Tramvay Hattı Çalışmaları
2 saat önce
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Akçaray Tramvay Hattı'nı, Sekapark'tan Plaj Yolu'na kadar uzatacak çalışmalar sürüyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
tarafından Akçaray Tramvay Hattı'nı, Sekapark'tan Plaj Yolu'na kadar uzatacak çalışmalar sürüyor.
Belediyeden yapılan açıklamada, 2,2 kilometre uzunluğundaki yeni hattın bin 600 metre olan birinci etabındaki çalışmaların tamamlandığı, ray döşeme imalatı ve hat içerisinde tramvay araçlarına enerji sağlayan direklerin montajlarının da bitirildiği kaydedildi.
Hattın Sekapark-Plajyolu bölümüne 4 yeni istasyon yapılacağı aktarılan açıklamada, " Kuruçeşme
, şehir hastanesi ve Alikahya
bölgesi stadyum güzergahında toplam 8 kilometre olmak üzere 3 yeni hat, mevcut hatta entegre edilecek." ifadesine yer verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:40 Kaynak: AA
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