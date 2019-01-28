Son Dakika Haberleri: Sekapark-Plajyolu Tramvay Hattı Çalışmaları

Sekapark-Plajyolu Tramvay Hattı Çalışmaları

2 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Akçaray Tramvay Hattı'nı, Sekapark'tan Plaj Yolu'na kadar uzatacak çalışmalar sürüyor.

Sekapark-Plajyolu Tramvay Hattı Çalışmaları, System.String[]
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Akçaray Tramvay Hattı'nı, Sekapark'tan Plaj Yolu'na kadar uzatacak çalışmalar sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, 2,2 kilometre uzunluğundaki yeni hattın bin 600 metre olan birinci etabındaki çalışmaların tamamlandığı, ray döşeme imalatı ve hat içerisinde tramvay araçlarına enerji sağlayan direklerin montajlarının da bitirildiği kaydedildi.

Hattın Sekapark-Plajyolu bölümüne 4 yeni istasyon yapılacağı aktarılan açıklamada, " Kuruçeşme, şehir hastanesi ve Alikahya bölgesi stadyum güzergahında toplam 8 kilometre olmak üzere 3 yeni hat, mevcut hatta entegre edilecek." ifadesine yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:40 Kaynak: AA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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