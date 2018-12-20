Sekapark–Plajyolu Tramvay Hattına

1.600 METRE KORKULUK İNŞA EDİLECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Sekapark-Plajyolu Tramvay Hattında çalışmalar hızla sürüyor. Hat inşasının yanı sıra çevre düzenlemesi ve güvenliği açısından çalışmalara devam ediliyor. 2.200 metrelik tramvay hattı için 1.600 metre dekoratif demir korkuluk inşa edilecek. Bu kapsamda Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından ihale gerçekleştirildi. İhalede 14 firma teklif sundu.

14 FİRMA TEKLİF VERDİ

İhalede 661 bin 074 TL ile en düşük teklifi Boğaziçi Nal. İnş. Verirken, 1 milyon 059 bin TL ile en yüksek teklif Tabansu Maden'den geldi.