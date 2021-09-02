Sekapark'ta kurulan KO-MEK ev becerileri kursu gösteri programı yoğun ilgi gördü - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve sanat Eğitim Kurslarının (KO-MEK) etkinlik alanına kurduğu 18 farklı stantla 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına da renk kattı.

BAŞKAN ÇOCUKLARLA MENEMEN YAPTI

KO-MEK'in yaz dönemlerinde özellikle çocuklar ve gençler için düzenlediği "Ev Becerileri Atölyesi" için kurulan stantta Türk Mutfağı, Temel Dikiş Teknikleri,

Temel Tamir Bakım ve Onarım, Temel İlk Yardım branşlarında günlük hayatta kullanılan birçok el becerisi sergilendi. Çocuklar ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği "Ev Becerileri Atölyesi"ne Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da katılarak kursiyerlerle menemen yaptı. Ev becerileri kursuna katılan kursiyerlerle tek tek yakından ilgilenerek sohbet eden Başkan Büyükakın, başarılı çalışmalarından dolayı etti.

KOMEKSEPETİNE YOĞUN İLGİ

Daha sonra KO-MEK stantlarını gezen Başkan Büyükakın, kurslar hakkında bilgi aldı. Etkinlik alanında çocuklarla branşlar hakkında sohbet ederken, onların isteğini geri çevirmeyerek fotoğraf çektiren Başkan Büyükakın, Komeksepeti standının kurulduğu stantta satışlar hakkında bilgi aldı. Vatandaşların komeksepetine olan ilgisinden memnun olduğunu ifade eden Başkan Büyükakın, daha çok ürün ile daha fazla insana hitap edilmesi gerektiğini belirtti. Gün sonunda çocuklarla birlikte Zafer Bayramına özel pasta kesen Başkan Büyükakın, çocukları becerilerinden dolayı tebrik etti.

UNUTULMAZ BİR GÜN YAŞANDI

Etkinlik alanına kurulan oyun hamuru atölyesi, ebru atölyesi, uçurtma atölyesi, çini atölyesi, resim atölyesi ve bileklik yapım atölyesi gibi bir birinden farklı etkinliklerle iki gün boyunca vatandaşlarla hem eğlenen hem de öğreten KO-MEK özellikle çocukların unutulmaz bir etkinlik yaşamasını sağladı. Etkinlikte palyaço gösterileri yer aldı ve mehter takımının seslendirdiği eserler katılımcıları coşturdu.