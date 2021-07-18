Kocaeli'nin cazibe merkezlerinden Sekapark, vatandaşların nefes aldığı mekanların başında geliyor. Aileleri ile Sekapark'a gelen vatandaşların gönül rahatlığıyla vakit geçirmelerini sağlayan Büyükşehir Belediyesi, yeşil alanlarda ve bisiklet yollarında kullanımı yasak olan motosikletler için denetimlerde bulunuyor. Kaza riski de oluşturan bu motosikletlilere dur diyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, İl Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ile ortaklaşa denetimler gerçekleştiriyor.

KAZA RİSKİ OLUŞTURUYORLAR

Özellikle akşam saatlerinde çocuk, yaşlı ve ailelerin olması nedeniyle motosikletlilerin, Sekapark içerisinde dolaşması kaza riskini arttırabiliyor. Çıkardığı sesten dolayı da gürültü kirliliği oluşturan motosikletlerin, Sekapark içerisinde kullanımı yasak. Sekapark'ın giriş - çıkışları ve birçok noktasında da motosiklet kullanımının yasak olduğunu gösteren uyarı levhaları bulunmasına rağmen motosikletlerini kullanmaya devam eden sürücülere ceza yazılıyor. Vatandaşların can, mal güvenliği ve huzuru için çalışan Büyükşehir ve Emniyet Trafik ekipleri, gündüz ve akşam saatlerinde denetimlerini aralıksız gerçekleştiriyor.

KURALA UYMAYAN SÜRÜCÜLERE CEZA

Birçok motosiklet sürücüsünün Sekapark'a girişini engelleyen Büyükşehir ve Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, park içerisinde tespit ettikleri motosikletliler hakkında yasal işlem gerçekleştiriyor. Kurala uymayan sürücülere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliği ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci Maddesi gereği, 427 TL para cezası uyguluyor.