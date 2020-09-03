Sekbanlı'nın sorunları çözülüyor - Son Dakika

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, incelemelerde bulunduğu Sekbanlı Mahallesi'nde vatandaşların sorunlarını dinledi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Sekbanlı Mahallesi sakinlerini ziyaret ederek, mahallede incelemelerde bulundu. İzmit'in mahalle ve köylerine aralıksız olarak ziyaretlerine devam eden Başkan Hürriyet, belediye başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleriyle birlikte Sekbanlı halkıyla bir araya geldi. Başkan Hürriyet'e, Sekbanlı Mahalle Muhtarı Hakkı Öztaş ve CHP İzmit İlçe Başkan Yardımcısı Tuncay Çakır eşlik etti.

Sekbanlı Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Başkan Hürriyet önceki dönemde mahalle konağı yapımı için ihaleye çıkarılan fakat çalışmaları yarım kalan alanla ilgili olarak bölge halkına faydalı bir çalışma yürüteceklerini belirterek, "Kent genelinde bulunan mahalle konaklarının büyük bir bölümünün kapıları kilitli. Boş bir vaziyette çürümeye terkedilmiş. Sadece beton bir yapı dikmek kolay önemli olan oranın içini yararlı bir şekilde doldurmak. Biz burada iki odası bulunan sadece muhtarlığın kullanabileceği bir alan değil, bölge halkının her kesiminin yararlanabileceği bir alan oluşturacağız. Kadınların, çocukların eğitimler alabileceği güzel bir yapı oluşturacağız" dedi. - KOCAELİ