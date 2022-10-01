Trabzon'da seken kurşunun vurduğu Onur Mert sol gözünü kaybetti!

Ortahisar ilçesinde kentin en kalabalık sokağı olan, yayaların kullandığı Uzun Sokak'ta dün saat 20.30 sıralarında meydana gelen olayda Gökhan K., bir iş yerinin önünde duran Uğur Çakır'a tabanca ile ateş etti. Çakır bacaklarından yaralanırken, seken kurşunlardan biri sokakta yürüyen Onur Mert'in yüzüne isabet etti. Çakır ve Mert kanlar içerisinde yığılırken, şüpheli ise kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

O ANLAR KAMERADA

Trabzon'a gezmek için geldiği öğrenilen Onur Mert'in vurulduğu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kalabalık sokakta yürüyen Mert'in bir anda yüzünü tutarak yığıldığı, silah sesleri üzerine kalabalığın sokakta panikle kaçıştığı yer aldı. Bu arada ayağından vurulan Uğur Çakır'ın olay yerine gelen babası ise fenalık geçirdi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olaydan sonra kaçan şüpheli Gökhan K., polisin takibi sonucu silahı ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor.

GÖZÜNÜ KAYBETTİ

Olayda seken kurşunun isabet ettiği Onur Mert'in Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde tedavisi sürüyor. Kurşun isabet ettiği sol gözünü kaybeden Mert'in ameliyata alındığı, göz bütünlüğünün korunmaya çalışıldığı öğrenildi.