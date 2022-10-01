Seken kurşunla vurulmuştu; gözünü kaybetti (2) - Son Dakika
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Seken kurşunla vurulmuştu; gözünü kaybetti (2)

01.10.2022 19:36
Seken kurşunla vurulmuştu; gözünü kaybetti (2)

TEDAVİSİ SÜRÜYORTrabzon'un Ortahisar ilçesinde, sokakta yürürken seken kurşunla vurulan ve sol gözünü kaybeden Gümüşhane Orman İşletme Müdürlüğü'nde Tarsundağı Orman İşletme Şefi orman mühendisi Onur Mert'in tedavisi sürüyor.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, sokakta yürürken seken kurşunla vurulan ve sol gözünü kaybeden Gümüşhane Orman İşletme Müdürlüğü'nde Tarsundağı Orman İşletme Şefi orman mühendisi Onur Mert'in tedavisi sürüyor. Mert'in ablası Arzu Mert Şimşek, kardeşinin ameliyat edildiğini belirterek, "Ameliyatta göz bütünlüğü korumaya çalışıldı. Kurşun gözün arkasında bir yerde kaldı. Ankara'da bir hastanede kurşunun alınması için bir ameliyat daha geçirecek. Kardeşimin ve bizim hayatımız alt üst oldu. Yazık değil mi? O kadar insanın içerisinde silah nasıl kullanılır? Bu konuda davacı olacağız, kişinin en üst cezayı alması için mücadele edeceğiz" dedi.


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Trabzon'da seken kurşunun vurduğu Onur Mert sol gözünü kaybetti! Trabzon'da seken kurşunun vurduğu Onur Mert sol gözünü kaybetti! Son dakika haberi... SOKAKTA YÜRÜRKEN SEKEN KURŞUNLA VURULDUĞU ANLAR KAMERADA Son dakika haberi... SOKAKTA YÜRÜRKEN SEKEN KURŞUNLA VURULDUĞU ANLAR KAMERADA
Kaynak: DHA

Orman İşletme Müdürlüğü, Gümüşhane, Ortahisar, Onur Mert, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seken kurşunla vurulmuştu; gözünü kaybetti (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Seken kurşunla vurulmuştu; gözünü kaybetti (2) - Son Dakika
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