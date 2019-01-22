Şeker Ailesinin Acı Günü

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde hayatını kaybeden eski bakan ve 24. Dönem Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker'in ağabeyi iş adamı Alaattin Şeker son yolculuğuna uğurlandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde hayatını kaybeden eski bakan ve 24. Dönem Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker'in ağabeyi iş adamı Alaattin Şeker son yolculuğuna uğurlandı.



Eğitime verdiği desteklerle ön plana çıkan ve bu alanda 2010 yılında TBMM Üstün Hizmet Ödülüne layık görülen 73 yaşındaki Alaattin Şeker, evinde hayatını kaybetti. Şeker'in cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Kasımpaşa Camii'nde kılınan namazın ardından Bozüyük ilçe mezarlığına defnedildi.



Sevenlerinin son görevinde yalnız bırakmadığı Şeker'in yakınları burada taziyeleri kabul etti. Cenaze namazına Vali Bilal Şentürk, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri çok sayıda iş adamı ve vatandaşlar katıldı. - BİLECİK

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