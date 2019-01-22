Son Dakika Haberleri: Şeker Ailesinin Acı Günü

Şeker Ailesinin Acı Günü

20 dakika önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde hayatını kaybeden eski bakan ve 24. Dönem Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker'in ağabeyi iş adamı Alaattin Şeker son yolculuğuna uğurlandı.

Şeker Ailesinin Acı Günü, System.String[]
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde hayatını kaybeden eski bakan ve 24. Dönem Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker'in ağabeyi iş adamı Alaattin Şeker son yolculuğuna uğurlandı.

Eğitime verdiği desteklerle ön plana çıkan ve bu alanda 2010 yılında TBMM Üstün Hizmet Ödülüne layık görülen 73 yaşındaki Alaattin Şeker, evinde hayatını kaybetti. Şeker'in cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Kasımpaşa Camii'nde kılınan namazın ardından Bozüyük ilçe mezarlığına defnedildi.

Sevenlerinin son görevinde yalnız bırakmadığı Şeker'in yakınları burada taziyeleri kabul etti. Cenaze namazına Vali Bilal Şentürk, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri çok sayıda iş adamı ve vatandaşlar katıldı. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 06:13 Kaynak: İHA

Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Optimar Araştırma, Türkiye Genelinde Yaptığı Seçim Anketinin Sonuçlarını Yayınladı Türkiye'nin Önde Gelen Giyim Devi Konkordato İstedi

Kırılan Camı Naylonla Kapatıp Yola Devam Etmek İsteyen Şoföre Yolcular Engel Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 18:33:34. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şeker Ailesinin Acı Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]