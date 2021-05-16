Şeker Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Şeker Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi - Son Dakika

Şeker Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Şeker Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

16.05.2021 15:10
Şeker Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Şeker Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi, System.String[]

Günlük hayatta tüketilen rafine şekerin insan sağlığına çeşitli şekillerde zararları olduğu ortaya çıkmaktadır.

Günlük hayatta tüketilen rafine şekerin insan sağlığına çeşitli şekillerde zararları olduğu ortaya çıkmaktadır. Bazı zararları fark edilmeyen şeker alerjisi zamanla ortaya çıkabildiği gibi sinsi olarak da devam edebilmektedir. Şeker alerjisi yiyecekler ile alınan şeker nedeniyle belirtileri ortaya çıkmaktadır.

Şeker Alerjisi Nedir?

Şeker alerjisi bağışıklık sistemi ile ilgili bir durumdur. Şeker vücuda girdiği zaman bağışıklık sistemi şekeri zararlı bir madde olarak algılayarak tepki vermeye başlamaktadır. Vücudun verdiği tepkiler arasında karın ağrısı, ishal, ciltte kızarıklık deri döküntüsü, kaşıntı ve nefes darlığı şeklinde belirtiler ortaya çıkmaktadır.

Şeker alerjisi sadece rafine şeker içeren gıdalar ile alakalı olmamaktadır. Şeker içeren meyve veya sebze tüketimi de şeker alerjisini ortaya çıkarmaktadır. Şeker alerjisinde tüketilen meyvelere dikkat edilmelidir. Şeker alerjisine neden olan yiyecekler arasında bal ve süt de bulunmaktadır. Bal ve süt içerisinde bulunan şekerin etkisi alerjik yapıyı destekleyerek alerjiyi hemen tetiklemeye başlamaktadır. Şeker alerjisi özellik olarak kendini şeker tüketiminden sonra göstermesidir.

Şeker alerjisini diyabet hastalığından ayıran farklar ise şeker alerjisinin belirtileri olmaktadır. Diyabet rahatsızlığı ile şeker alerjisi birbirlerinden farklı rahatsızlıkları. Şeker alerjisi kişilerin alerjik yapılı bünyelerinden de kaynaklanabilmektedir.

Şeker Alerjisi Neden ve Nasıl Olur?

Şeker alerjisi bağışıklık sisteminden kaynaklanmaktadır. Şeker intoleransı genellikle şeker tüketildikten sonra kişinin uyku hali gibi bir hale geçmesiyle alakalıdır. Fakat şeker alerjisi daha çok vücut şeker alındığını algılar algılamaz hemen tepki vermesiyle oluşmaktadır. Bağışıklığa bağlı gelişen şeker alerjisinde bağışıklığı uyarılması hafifletilmekte fakat tamamıyla engellenememektedir.

Şeker Alerjisi Nasıl Anlaşılır? Şeker Alerjisinin Belirtileri Nelerdir?

Şeker alerjisi şeker tüketildiğinde hemen ortaya çıkarak belirti veren bir alerji olmaktadır. Şeker alerjisinin belirtileri açıkça gözle görülebilmektedir. Şeker alerjisinde şeker vücuda girer girmez ciltte kızarıklık, nefes alamama, karın ağrısı ilk başta görülen belirtileridir. Daha sonra belirtiler ishal ve kaşıntı şeklinde ortaya çıkmaktadır. Şeker alerjisi genel olmamakla beraber belirtileri kişiye göre değişen özellikte olabilmektedir. Şeker alerjisi bebeklerde ve çocuklarda ciltte kızarıklık olarak ilk belirtiyi gösterirken kızarıklıktan sonra kaşıntı da görülmektedir.

Şeker alerjisinde ileri seviyede olan kişilerden nefes almada güçlük ve kalp atışında artış oluşumları da gözlenebilmektedir. Şeker alerjisi varlığı çocukluk ile başlayabildiği gibi ağır hastalık geçiren kişilerin bağışıklık sistemlerindeki tepkimelerin değişmesinden de kaynaklanmaktadır.

Şeker Alerjisine Ne İyi Gelir? Şeker Alerjisi Nasıl Geçer?

Şeker tedavisinde kesin bir çözüm bulunmamaktadır. Şeker alerjisi bulunan kişilerin alerji seviyeleri verilen ilaçlarla daha da azaltılabilmektedir. Şeker alerjisine şekerden uzak kalmak en kolay çözüm ol altadır. Kullanılan bazı ilaçlar kesin çözüm olmayarak geçici bir etki barındırmaktadır. Şeker alerjisinde tamamen iyileşme nadir olarak bilinmektedir. Şeker alerjisinde alerjiye neden olan bağışıklık sisteminin hızlı şekilde uyarılarak alınan şekeri tehlike olarak algılamasıdır. Bağışıklık sistemi durdurulamayacağı için şeker alerjisi ortadan tam olarak kaldırılamamaktadır.

Şeker Alerjisinin Tedavileri Hakkında Bilgiler

Şeker alerjisinin tedavisi hakkında hastalığı tamamen ortadan kaldıracak bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Hekimlerce uygun görülen ilaçlar kullanarak şeker alerjisinin etkileri azaltılabilmektedir. Şeker alerjisinde doktorların belirlediği yol ve yöntemlere uyulması gerekmektedir. Şeker alerjisi olan kişiler tükettikleri gıdaların içeriğini takip ederek içerisinde şeker barındıran yiyeceklerden uzak kalmaları gerekmektedir.

Şeker Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Şeker Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Şeker Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Şeker Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi - Son Dakika Magazin


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