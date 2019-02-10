Şeker Dairesi Başkanı Hasdemir, Çiftçilerle Buluştu

Şeker Dairesi Başkanı Dr. Mehmet Hasdemir, Hancıçiftliği ve Karadiğin
Köyünde yapılan köy toplantısına katıldı.
Bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Erzincan
'a gelen Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanı Dr. Mehmet Hasdemir ve Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin
, köy toplantıları kapsamında Erzincan ili, Merkez
ilçesine bağlı Hancıçiftliği Köyü ve Karadiğin Köyüne köy ziyareti gerçekleştirdi.
Toplantıda; Erzincan'ın Şeker Pancarı üretimi, bölgenin verimi görüşülüp üreticilerin sorunları ve talepleri dinlenerek, pancar üretiminin arttırılması hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Toplantının ikinci bölümünde ise bitkisel üretim alanında ise küçük arazilerden daha fazla gelir sağlamak için fasulye yetiştiriciliği, meyvecilik, sebzeciliğin ve örtü altı sebze yetiştiriciliğinin geliştirilmesi yönünde yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.
Sohbet havasında geçen toplantının sonunda; sorulan soruların cevaplandırılmasının ardından toplantı sona erdi. - ERZİNCAN