Son Dakika Haberleri: Şeker Dairesi Başkanı Hasdemir, Çiftçilerle Buluştu

Şeker Dairesi Başkanı Hasdemir, Çiftçilerle Buluştu

1 saat önce

Şeker Dairesi Başkanı Dr. Mehmet Hasdemir, Hancıçiftliği ve Karadiğin Köyünde yapılan köy toplantısına katıldı.

Şeker Dairesi Başkanı Hasdemir, Çiftçilerle Buluştu, System.String[]
Şeker Dairesi Başkanı Dr. Mehmet Hasdemir, Hancıçiftliği ve Karadiğin Köyünde yapılan köy toplantısına katıldı.

Bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Erzincan'a gelen Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanı Dr. Mehmet Hasdemir ve Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, köy toplantıları kapsamında Erzincan ili, Merkez ilçesine bağlı Hancıçiftliği Köyü ve Karadiğin Köyüne köy ziyareti gerçekleştirdi.

Toplantıda; Erzincan'ın Şeker Pancarı üretimi, bölgenin verimi görüşülüp üreticilerin sorunları ve talepleri dinlenerek, pancar üretiminin arttırılması hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Toplantının ikinci bölümünde ise bitkisel üretim alanında ise küçük arazilerden daha fazla gelir sağlamak için fasulye yetiştiriciliği, meyvecilik, sebzeciliğin ve örtü altı sebze yetiştiriciliğinin geliştirilmesi yönünde yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Sohbet havasında geçen toplantının sonunda; sorulan soruların cevaplandırılmasının ardından toplantı sona erdi. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 11:21 Kaynak: İHA

Karadiğin, Güncel
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