Şeker'den İzmit turu

KOCAELİ CUMHURİYET BAŞSAVCISI VE ADALET KOMİYONU BAŞKANINA ZİYARET

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, yeni adli yılın başlaması ile birlikte Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz ve Kocaeli Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça'yı makamlarında ziyaret etti.

Şeker'e Kocaeli Adalet Sarayı'nda yapmış olduğu ziyaretlerde AK Parti İzmit İlçe Başkanı Av. Ali Güney, ilçe başkan yardımcıları İsmail Özdemir, Yusuf Taşer, Selim Ordu, yönetim kurulu üyeleri Yusuf Çetkin ve Hayrettin Arıcan eşlik etti.

Kocaeli Milletvekili Şeker, yapmış olduğu bu ziyaretlerde '' Yeni adli yılda başta hâkimlerimize, savcılarımıza, avukatlarımıza ve tüm çalışanlarımıza kolaylıklar diliyorum. Geçmişten günümüze insanlık tarihine bakıldığında, toplumsal ilişkiler ve devlet uygulamalarıyla ilgili tartışmaların temelinde genellikle hep adaletin olduğunu görüyoruz. Toplumu oluşturan bireyler olarak her birimiz, adaletin tesisinin sağlanabilmesi için üzerimize düşen görevleri eksiksiz yerine getirmeliyiz.

1 Ekim'de açılacak olan yeni yasama dönemi ile birlikte milletvekilleri olarak ele alacağımız konuların başında Yargıda Reform Paketi gelmekte. Çıkarılacak olan yasa ile birlikte yargı süreçleri sadeleşecek, önleyici hukuk yargı sistemimize kazandırılacak ve hukuk eğitiminin niteliği arttırılacak. Böylelikle bireylerin hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması daha da kolaylaşacak.'' ifadelerini kullandı.

KAYMAKAM CİNBİR'E ZİYARET

AK Parti Kocaeli Milletvekili Şeker ve beraberindeki heyet, Ağustos ayında yayımlanan kararname ile Silifke Kaymakamlığı'ndan İzmit Kaymakamlığı'na atanan Şevket Cinbir'i ziyaret etti.

Milletvekili Şeker, yapmış oldukları bu ziyarette Kaymakam Şevket Cinbir ile birlikte İzmit ilçesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi alış verişinde bulundu veİzmit'een kısa sürede alışması ve böylelikle her daim hayırlı hizmetlere imza atması temennisinde bulundu.

İL VE İZMİT İLÇE MÜFTÜLÜKLERİNE ZİYARET

AK Parti Kocaeli Milletvekili Şeker, İzmit ilçesinde gerçekleştirmiş olduğu ziyaretlere 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Manisa İl Müftülüğü'nden Kocaeli İl Müftülüğüne atanan Sinan Cihan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu ve ardından İzmit İlçe Müftüsü Süleyman Küçük'ü ziyaret ederek müftülüğün yapmış olduğu çalışmalar hakkında istişare ve değerlendirmelerde bulundu.