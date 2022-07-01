Şeker denetimine çıkan ekipler gözlerine inanamadı - Son Dakika
Üye Girişi

Şeker denetimine çıkan ekipler gözlerine inanamadı

01.07.2022 16:03
Şeker denetimine çıkan ekipler gözlerine inanamadı

Tokat'ın Niksar ilçesinde şeker denetimine çıkan zabıta ekipleri gözlerine inanamadı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde şeker denetimine çıkan zabıta ekipleri gözlerine inanamadı. Bazı markalara ait toz şeker paketlerini hassas terazilerde tartarak gramaj kontrolü yapan ekipler, denetimlerde yüzlerce paket şekerde gramaj eksikliği olduğunu tespit etti.

Edinilen bilgiye göre; Niksar Belediyesi zabıta ekipleri zincir marketlere şok baskın yaptı. Yapılan denetimlerde ekipler bazı markalara ait toz şeker paketlerini hassas terazilerde tartarak gramaj kontrolü yaptı. Denetimlerde yüzlerce paket şekerde gramaj eksikliği olduğu tespit edildi. Tutanak tutan ekipler gerekli cezai müeyyide uygulanması için çalışma başlattı.

Niksar Belediyesi Zabıta Müdürü Ümit Aksu, fırsatçı yaklaşımlara asla müsaade etmeyeceklerini belirterek, "Belediye Başkanımız Özdilek Özcan'ın talimatları doğrultusunda ilçemizde faaliyet gösteren zincir marketlere yönelik Zabıta Müdürlüğümüz ekiplerince denetim gerçekleştirildi. Denetimler esnasında etiketle kasa arasına fiyat farkı olan işletmelere gerekli cezai işlemler uygulandı. Özellikle şeker ürünleri ile alakalı olarak kapalı ambalajlı üzerinde gramajı yazan ürünlerdeki eksik gramajların tespitini yaptık. Çeşitli marketlerde 5 ve 2 kilogramlık 200 paket kapalı toz şeker ürünlerinde gramajlarda farklılıklar olduğu gözlemlendi. 2 ve 5 kilogramlık paket toz şekerlerinde 40 ila 80 gram arası eksik olduğunu tespit ettik. Firmalara bu ürünleri raflardan indirmelerini muhafaza altına almalarını bildirerek haklarında gerekli yasal işlemleri ve 79 bin lira gibi bir cezai işlem uyguladık. Market raflarında, depolarda ve yapılan etiket denetimlerinde olumsuzluk tespit edilen firmalara para cezası uygulanmış olup ayrıca İl Ticaret Müdürlüğüne konu iletilmiştir. Denetimlerimize hız kesmeden devam edilecektir. Vatandaşlarımızın temel tüketim mallarına erişimini engelleyen, gramaj ve etiket konusunda fırsatçı yaklaşım en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Bizim vatandaşlardan istirhamımız ürün üzerindeki yazan kilogramlara bakmayıp eğer şüphelendikleri bir durum var ise mutlaka kasiyerdeki görevli arkadaşlara ürünleri tartmasını ve eksik gördükleri anda da mutlaka zabıta müdürlüğümüzü bilgilendirmelerini önemle rica ediyorum" dedi. - TOKAT

YORUMLAR
500
Konya'da bisikletli zabıtalar göreve başladı Konya'da bisikletli zabıtalar göreve başladı BEŞİKTAŞ'TA İZİNSİZ AFİŞ ASAN GRUP BIÇAK VE SOPALARLA ZABITAYA SALDIRDI BEŞİKTAŞ'TA İZİNSİZ AFİŞ ASAN GRUP BIÇAK VE SOPALARLA ZABITAYA SALDIRDI
Kaynak: İHA

Niksar Belediyesi, Niksar, Zabıta, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şeker denetimine çıkan ekipler gözlerine inanamadı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:28 Sel sonrası yaptığı açıklama tepki çeken Mansur Yavaş'tan açıklama geldi
16:17 Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Ozan Tufan'ı renklerine kattı
15:52 Evleneceği gün, annesini kaybeden kız gözyaşlarına boğuldu
15:40 Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı saat 16.00'da Erdoğan tarafından açıklanacak
15:38 Devlerin aşkı vuslata erdi! Cedi Osman-Ebru Şahin çifti bu akşam evleniyor
15:31 İzmit'te ailesinin "kayıp" olarak bildirdiği gencin cansız bedeni otel odasında başından vurulmuş halde bulundu
15:27 Bir Meksika geleneği: Yavru timsahla evlenen belediye başkanı, timsahın duvağını kaldırıp alnından öptü
15:22 E-ticarette tekelleşmeye son verecek yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
15:16 "Eyüpspor'a gidecek" denilen Kazımcan Karataş, resmen Galatasaray'da!
14:54 PSG yönetiminden bomba karar! Messi ve Neymar ile yolları ayırmayı planlıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 16:33:40. #1.11#
SON DAKİKA: Şeker denetimine çıkan ekipler gözlerine inanamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement