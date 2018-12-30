Son Dakika Haberleri: Şeker Fabrikaları Özelleştirme Kapsamından Çıkartılmalı"

Şeker Fabrikaları Özelleştirme Kapsamından Çıkartılmalı"

30 dakika önce

Şeker-İş Genel Başkanı İsa Gök, şeker fabrikalarının tamamının özelleştirme kapsamından çıkarılması, şeker fabrikalarında üretimi garanti altına alacak 'üretici-işçi-devlet' eşgüdümlü model hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Şeker Fabrikaları Özelleştirme Kapsamından Çıkartılmalı
Şeker-İş Genel Başkanı İsa Gök, şeker fabrikalarının tamamının özelleştirme kapsamından çıkarılması, şeker fabrikalarında üretimi garanti altına alacak 'üretici-işçi-devlet' eşgüdümlü model hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Gök, yayımladığı yeni yıl mesajında, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi nedeniyle 2018 yılının kendileri için buruk geçtiğini kaydetti.

Sektörde yaşananlara rağmen 2019'dan umutlu olduklarını dile getiren Gök, şunları kaydetti:

"Üreticisinden işçisine tüm tarafların yüzünü güldürecek 'Yeni Şeker Kanunu' hazırlanmalı. Şeker sektörünü düzenleyici ve denetleyici kurum olan Şeker Kurumu yeniden özerk yapıya kavuşturularak işlevi artırılmalıdır. Şeker fabrikalarının tamamı özelleştirme kapsamından çıkartılmalı. Şeker fabrikalarında, üretimi garanti altına alacak 'üretici-işçi-devlet' eşgüdümlü model hayata geçirilmeli. Şeker fabrikalarının yeniden yapılanmasında AB örneklerindeki geçiş süreci esas alınarak uzun vadeye yayılmalıdır."

Gök, Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) üretiminde belirlenen kotanın üzerine çıkılmaması uyarısında bulunarak, NBŞ kotalarının AB ülkeleri seviyesine indirilmesi gerektiğini vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:31 Kaynak: AA

İşçi, Ekonomi
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