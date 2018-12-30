Son Dakika Haberleri: "Şeker fabrikaları özelleştirme kapsamından çıkartılmalı"

"Şeker fabrikaları özelleştirme kapsamından çıkartılmalı"

1 saat önce

Şeker-İş Genel Başkanı İsa Gök, "Şeker fabrikalarının tamamı özelleştirme kapsamından çıkartılmalı. Şeker fabrikalarında, üretimi garanti altına alacak 'üretici-işçi-devlet' eşgüdümlü model hayata geçirilmeli" dedi.

Şeker-İş Genel Başkanı İsa Gök, "Şeker fabrikalarının tamamı özelleştirme kapsamından çıkartılmalı. Şeker fabrikalarında, üretimi garanti altına alacak 'üretici-işçi-devlet' eşgüdümlü model hayata geçirilmeli" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:20 

İşçi, Ekonomi
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