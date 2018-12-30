"Şeker fabrikaları özelleştirme kapsamından çıkartılmalı"
1 saat önce
Şeker-İş Genel Başkanı İsa Gök, "Şeker fabrikalarının tamamı özelleştirme kapsamından çıkartılmalı. Şeker fabrikalarında, üretimi garanti altına alacak 'üretici-işçi-devlet' eşgüdümlü model hayata geçirilmeli" dedi.
Şeker-İş Genel Başkanı İsa Gök, "Şeker fabrikalarının tamamı özelleştirme kapsamından çıkartılmalı. Şeker fabrikalarında, üretimi garanti altına alacak 'üretici-işçi-devlet' eşgüdümlü model hayata geçirilmeli" dedi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:20
Genç Girişimci, Kurduğu Ekiple Aldatılma Şüphesi Üzerine Eş Takibi Yapıyor
Yeni Yılda Asgari Ücret 2 Bin 20 TL Olurken, Balçova Belediyesi Asgari Ücreti 2 Bin 300 TL Yaptı
İş Yerini Kapatıp Hobi Olarak Uğraşmaya Başladığı Seracılığı Meslek Haline Getiren Kadın Girişimci, Kazancını İkiye Katladı
Fulham'ın Beşiktaş'tan Aldığı Fabri, Yılın Hayal Kırıklığı Oldu