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Şeker fabrikası çalışanlarına bilinçli internet kullanımı için eğitim - Son Dakika

Şeker fabrikası çalışanlarına bilinçli internet kullanımı için eğitim

07.01.2022 10:42
Şeker fabrikası çalışanlarına bilinçli internet kullanımı için eğitim

Malatya Şeker Fabrikasında çalışan 250 personele "güvenli ve bilinçli internet kullanımı ve siber zorbalık" konularında seminer düzenlendi.

Malatya Şeker Fabrikasında çalışan 250 personele "güvenli ve bilinçli internet kullanımı ve siber zorbalık" konularında seminer düzenlendi.

Siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla polis tarafından oluşturulan SİBERAY programı çerçevesinde Malatya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Şeker Fabrikasında çalışan 250 işçiye yönelik "güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık" semineri verildi. - MALATYA

Şeker fabrikası çalışanlarına bilinçli internet kullanımı için eğitim
Şeker fabrikası çalışanlarına bilinçli internet kullanımı için eğitim

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Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şeker fabrikası çalışanlarına bilinçli internet kullanımı için eğitim - Son Dakika


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