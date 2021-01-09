Şeker fabrikasında 67. pancar alım kampanyası sona erdi - Son Dakika

Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saatcı, 67. pancar alım kampanyasının başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Saatcı, 14 Eylül 2020'de başlayan ve 115 gün süren kampanyada iç ve dış saha olmak üzere 105 bin dekar alanda 4 bin 742s ayıda pancar ekicisi ile sözleşme yapılarak 689 bin 521 ton şeker pancarı tesellüm edildiğini, bedeli ödenecek şeker pancarı miktarının 630 bin 215 ton olduğunu, bu pancardan 81 bin 500 ton kristal toz şeker, 32 bin 500 ton melas, 180 bin ton yaş pancar küspesi ve 8 bin ton pancar ucu elde edildiğini anlattı.

Bedeli ödenecek pancarın tüm primleri dahil yaklaşık tutarı 240 milyon lira olduğunu belirten Saatcı, "Tesellüm edilen bu pancar miktarına karşılık bugüne kadar nakdi avans olarak ekim, çapa, söküm, destekleme, pancar nakliye ve yaş küspe bedeli avanslarının yanında ayni avans olarak gübre, tohum, ilaç, pancar hasat ve pancar yükleme makinaları ile bölgelerimize yaş küspe sevkiyat avansları olmak üzere toplamda 170 milyon lira tutarında ayni ve nakdi avans ödemeleri sözleşmede belirtilen tarihlerden çok önce çiftçilerimize dağıtılmıştır." dedi.