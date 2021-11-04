Şeker fiyatlarına zam iddiaları - Son Dakika

Şeker fiyatlarına zam geleceği ve bu yüzden stokçuluk yapıldığı iddialarına cevap veren Şeker İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, Malatya Şeker Fabrikası'nın bir kamu kurumu olduğunu ve Bakanlar Kurulu kararnameleri ile yönetildiğini hatırlatarak, "Bizde fiyat standart. 50 kiloluk bir torba şeker şuan 213 TL'den satışa sunuluyor. Yaklaşık 7 bin ton stokumuz var." dedi.

Şeker fiyatına zam yapılacağından dolayı şeker stokçuluğu yapıldığına dair iddiaları değerlendiren Şeker İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, "Biz bir kamu kuruluşuyuz. Bakanlar Kurulu kararları ile kararnameler ile yönetiliyoruz. Burası bir kamu kuruluşu olduğu için bizde fiyat standart. 50 kiloluk bir torba şeker şu an 213 TL. Satışımız devam ediyor. Bu kampanya döneminde şu ana kadar 20 bin ton şeker ürettik ve bunun 13 bin tonunu sattık. Yaklaşık 7 bin ton stokumuz var. Piyasanın ihtiyacı oldukça bizde genel müdürlüğümüzün talimatları doğrultusunda satışlar yapılıyor. Şu an ağırlıklı olarak imalatçılara satış yapılıyor. Şeker fiyat artışını biz belirlemiyoruz. Hükümet nasıl bir karar alırsa biz ona uymak zorundayız. Biz kendi başımıza böyle bir karar alma yetkisine sahip değiliz" diye konuştu.

(Erdal Akbuğa-İHA)