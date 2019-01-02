Şeker Gölü Buz Tuttu
7 dakika önce
Kayseri'de Şeker Fabrikası arazisi içinde bulunan Şeker Gölü, soğuk hava nedeniyle dondu.
Kayseri'de Şeker Fabrikası arazisi içinde bulunan Şeker Gölü, soğuk hava nedeniyle dondu.
Kıy mevsiminde Kayseri'de soğuk hava etkisini hissettirdi. Kayseri'de Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığı eksi 5 dereceye kadar düştü. Hava sıcaklığının düşmesi sonrasında Kayseri Şeker Fabrikası içinde bulunan Alaaddin Keykubad havasındaki sudan beslenen Şeker Gölü buz tuttu. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:48 Kaynak: İHA
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