Şeker Gölü Buz Tuttu
1 saat önce
Şeker Gölü buz tuttuKAYSERİ - Kayseri'de Şeker Fabrikası arazisi içinde bulunan Şeker Gölü, soğuk hava nedeniyle dondu.
Şeker Gölü buz tuttu
KAYSERİ - Kayseri'de Şeker Fabrikası arazisi içinde bulunan Şeker Gölü, soğuk hava nedeniyle dondu.
Kıy mevsiminde Kayseri'de soğuk hava etkisini hissettirdi. Kayseri'de Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığı eksi 5 dereceye kadar düştü. Hava sıcaklığının düşmesi sonrasında Kayseri Şeker Fabrikası içinde bulunan Alaaddin Keykubad havasındaki sudan beslenen Şeker Gölü buz tuttu.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:05 Kaynak: İHA
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