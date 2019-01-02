Son Dakika Haberleri: Şeker Gölü Buz Tuttu

Şeker Gölü Buz Tuttu

1 saat önce

Şeker Gölü buz tuttuKAYSERİ - Kayseri'de Şeker Fabrikası arazisi içinde bulunan Şeker Gölü, soğuk hava nedeniyle dondu.

Şeker Gölü buz tuttu

KAYSERİ - Kayseri'de Şeker Fabrikası arazisi içinde bulunan Şeker Gölü, soğuk hava nedeniyle dondu.
Kıy mevsiminde Kayseri'de soğuk hava etkisini hissettirdi. Kayseri'de Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığı eksi 5 dereceye kadar düştü. Hava sıcaklığının düşmesi sonrasında Kayseri Şeker Fabrikası içinde bulunan Alaaddin Keykubad havasındaki sudan beslenen Şeker Gölü buz tuttu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:05 Kaynak: İHA

Kayseri, Genel
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