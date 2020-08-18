Şeker hastaları artık pestil ve köme yiyebilecek - Son Dakika

GÜMÜŞHANE'de bir pestil firması, şeker hastalarının da pestil ve köme yiyebilmesi için kolları sıvadı. Kırmızı ve mor meyve-sebzelerden yapılan pestil ve köme için deneme çalışması yapan firma, seri üretime geçmeye hazırlanıyor.

İstanbul Üniversitesi, Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi'nin 12 yıllık araştırmaları sonucu Prof. Dr. İhsan Kara ve ekibi tarafından kırmızı ve mor meyve-sebzelerden elde edilen, insan sağlığına faydalı 'Mor meyveler' isimli ürün geliştirildi. Gümüşhane'de faaliyet gösteren Büyükbayraktar Gıda da, toz halindeki bu ürünü alarak yörenin vazgeçilmez lezzeti pestil ile buluşturdu. Kiraz, mürdüm eriği, yaban mersini, böğürtlen, kırmızı pancar ve kırmızılahana gibi sebzelerin toz haline getirilerek elde edilen 'Mor meyveler' adlı üründen pestil ve köme yapmak için kolları sıvayan firma, başta şeker hastaları olmak üzere birçok kronik hastalığı olan kişilerin de pestil ve köme yemesini amaçlıyor. Şeker hastalarına özel üretilecek pestil ve köme için deneme çalışması yapan firma, seri üretime geçmeye hazırlanıyor.