Son Dakika Haberleri: Şeker hastaları için yaban mersinli aşure
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Şeker hastaları için yaban mersinli aşure

1 saat önce

Türkiye Metabolik Cerrahi Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alper Çelik, şeker hastalarına şekersiz, doğal ve özellikle kuru üzüm yerine yaban mersiniyle pişirilmiş aşure yiyebileceklerini belirtti.

Şeker hastaları için yaban mersinli aşure, System.String[]

Türkiye Metabolik Cerrahi Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alper Çelik, şeker hastalarına şekersiz, doğal ve özellikle kuru üzüm yerine yaban mersiniyle pişirilmiş aşure yiyebileceklerini belirtti.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, yılda bir defa özel olarak yapılan aşurenin makro ve mikro besin ögeleri açısından zengin olduğunu ifade etti.

Aşurenin tahıl içeriğinden dolayı B1 vitaminini, süt eklendiğinden dolayı B2

vitamini, kuru baklagil içeriğinden dolayı lif ve protein içerdiğini, ceviz, badem, fındık gibi sağlıklı tohumlardan dolayı E vitami ile omega-3 ve kalsiyum içerdiğini dile getiren Çelik, oldukça besleyici olan bu tatlının enerji içeriğinin de yüksek olduğunu kaydetti.

Çelik, kilo verme sürecinde olan veya kronik hastalığı bulunan bireylerde, porsiyon kontrolü sağlanması ve bir diyetisyen kontrolünde tüketilmesi gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Sağlıklı aşure alternatifleri arasında rafine şeker eklenmeden bal veya pekmezle tatlandırılan

aşure opsiyonları bulunsa da kan şekeri regülasyonu açısından basit karbonhidrat içeriğini azaltmak adına sadece taze ve kuru meyvelerle tatlandırılan aşure tercihleri de yapılabilir. Şeker hastaları şekersiz, doğal ve özellikle kuru üzüm yerine yaban mersiniyle pişirilmiş aşure yiyebilir. Özellikle metabolik cerrahi operasyonu geçirmiş bireylerde ameliyattan sonra altınca haftadan itibaren tüketilebilecek, basit karbonhidrat içeriği azalmış aşure alternatifi ile bir öğün yapılabilir."

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:06 Kaynak: AA
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