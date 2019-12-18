Şeker hastalarında gizli kalp riski - Son Dakika
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Şeker hastalarında gizli kalp riski

6 saat önce

Kadınlarda, şeker ve tansiyon hastalarında gizli kalp riskine dikkat çeken Prof. Dr. Bilal Boztosun, "Bu kişiler göğüste sıkışma, yanma, sol kola vuran ağrı gibi tipik şikayetler olmadan kalp krizi geçirebiliyor" dedi.

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Kadınlarda, şeker ve tansiyon hastalarında gizli kalp riskine dikkat çeken Prof. Dr. Bilal Boztosun, "Bu kişiler göğüste sıkışma, yanma, sol kola vuran ağrı gibi tipik şikayetler olmadan kalp krizi geçirebiliyor" dedi.

Halk arasında gizli kalp, tıbbi adıyla 'sessiz iskemi' olarak bilinen hastalık için göğüste sıkışma, yanma, sol kola vuran ağrı gibi tipik şikayetlerin gizli kalp hastalığının belirtileri olabileceğini ifade eden Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, kalp damar tıkanıklıklarının yaklaşık yüzde 20'sinde görülen sessiz iskemi hastalığının bazen ölümden sonra tespit edilebildiğini söyledi. Boztosun, vatandaşlara erken teşhis için uyarılarda bulundu.

GİZLİ KALP HASTALIĞINDA KORKUTAN ORAN

Prof. Dr. Boztosun, kalp damar tıkanıklıklarının yaklaşık yüzde 20'sinde görülen sessiz iskemi hastalığının bazen ölümden sonra tespit edilebildiğini vurgulayarak, "Gizli kalp hastalığı olan kişiler, kalp krizinin tipik bulguları olan göğüste sıkışma, yanma, sol kola vuran ağrı gibi şikayetler olmadan kalp krizi geçirebiliyor. Bu durum yaklaşık yüzde 20 hastada görülüyor. Bu hastaların bir kısmına rutin kalp kontrolü esnasında tanı koyabiliyoruz. Maalesef gizli kalp hastalığı tanısı, hastaların bir kısmında ölümden sonra tespit edilebiliyor" ifadelerini kullandı.

ÖLÜM RİSKİ 2 KAT DAHA YÜKSEK

Kalp damarlarında tıkanıklığı olan kişilerin özellikle efor esnasında ağrıyı hissederek dinlenmeye geçtiğine işaret eden Boztosun, "Bu uyarı sayesinde kendilerini zorlamaktan kaçınarak doktora daha erken başvurabilir. Ancak gizli kalp hastalığı olanlarda göğüs ağrısı gibi erken uyarı mekanizması olmadığı için istirahate geçmezler, spor yapmaya ya da kalbi zorlamaya devam ederler. Bu da sonuçta kalp krizinin oluşmasına zemin hazırlar. Bu sebeple gizli kalp hastalığı olanlar doktora geç başvurur. Bu hastalarda kalp krizine bağlı ölüm riski normal kalp krizi geçirenlere kıyasla en az 2 kat daha yüksek" dedi.

"KADINLAR RİSK ALTINDA

Ağrısı olmayan, yalnızca nefes zorluğu, halsizlik, bulantı, kusma ve terleme şikayetlerinin de gizli kalp hastalığı bulgusu olabileceğini ifade eden Prof. Dr.  Bilal Boztosun, risk altında bulunan grupları şu şekilde sıraladı:

"Şeker hastaları özellikle gizli kalp krizi açısından riskli grubu oluşturuyor. Yapılan çalışmalarda ileri evre kontrolsüz şeker hastalığı olanlarda gizli kalp hastalığı riski yüzde 60'a ulaşabiliyor. Yine aşırı kilolu bireyler, kronik akciğer hastalığı, uyku apnesi, total kolesterol 240 mg/dl üzeri veya LDL kolesterol 160 mg/dk üzeri veya HDL kolesterol 35 mg/dl altı olanlar, yoğun sigara tüketenler ve kadınlarda gizli kalp hastalığı riski daha yüksek. Yine ileri yaşta, kalp nakli öyküsü olanlarda da gizli kalp hastalığı riski daha fazla."


Kalp Krizi, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:04 Kaynak: DHA
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