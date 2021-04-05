Şeker hastalarının tercihi 'sugay hurması' oldu - Son Dakika

Şeker hastalarının tercihi 'sugay hurması' oldu

05.04.2021 15:40

- Şeker hastalarının tercihi 'sugay hurması' oldu Şeker oranı diğer hurmalara göre düşük olan sugay hurması, şeker hastaları tarafından oldukça rağbet görüyor Ramazan ayına bir hafta kala şeker hastalığı olan vatandaşlar diğer hurmalara göre daha az şeker oranına sahip olan sugay (sugai)...

- Şeker hastalarının tercihi 'sugay hurması' oldu

Şeker oranı diğer hurmalara göre düşük olan sugay hurması, şeker hastaları tarafından oldukça rağbet görüyor

SAMSUN - Ramazan ayına bir hafta kala şeker hastalığı olan vatandaşlar diğer hurmalara göre daha az şeker oranına sahip olan sugay (sugai) hurmasını tercih ediyor.

11 ayın sultanı Ramazan ayı, 13 Nisan Salı günü başlayacak. Vatandaşlar bir taraftan korona virüsü ile mücadele ederken bir taraftan da dini vecibelerini yerine getirecekler. Ramazan sofralarının vazgeçilmezlerinden olan hurmaya olan ilgi ise bu sene de devam ediyor. Aktarlar, bu sene hurma fiyatlarının aynı kaldığını belirtirken, şeker hastalarının ise sugay hurmasına ilgi gösterdiğini ifade ettiler.

"Şeker hasstaları sugay hurmasını tercih ediyor"

Şeker hastası olup da orucunu hurma ile açmak isteyen vatandaşların sugay hurmasına rağbet gösterdiğini dile getiren aktar Salih Özdemir, "Şeker hastaları diğer vatandaşlardan farklı olarak sugai hurmasını tercih ediyor. Çünkü sugai hurmasının şeker oranı diğer hurmalara göre düşük. Şeker hastaları da kendi araştırmaları sonucunda en az şekerli hurmanın sugai hurmasını olduğunu araştırmışlar. Şeker hastaları da saydığım nedenlerden ötürü sugai hurmasını tercih ediyor" dedi.

"Hurma fiyatları 18 TL'den 100 TL'ye kadar çıkıyor"

Her bütçeye göre hurma olduğunun altını çizen Salih Özdemir, "Hurma fiyatlarımız belli oldu. Fiyatlarımız Ramazan öncesiyle hemen hemen aynı. Bu yıl hac ve umreye gidilmediği için fiyatların düşmesi lazımken, bir düşüş olmadı. Fiyatlar geçen seneyle hemen hemen aynı kaldı. Medine hurmalarının fiyatları boyutlarına göre değişiyor. En iri Medine hurmasının kilosu 100 TL. Küçük Medine hurmalarının kilosu da 70 TL'den satılıyor. Medine hurmasının meşruk diye tabir ettiğimiz bir cinsi var. Onların kilosu da 50-60 TL arasında değişiyor. Medine safavi hurmasının kilosu 45 TL. Kudri hurmasının kilosu 45 TL. Genellikle şeker hastalarının tükettiğini sugay hurmasının 45 TL. Cezayir hurması var. Onu glikoz şurubuna batırıyorlar ve biraz parlak duruyor. Cezayir hurmasının kilosu 18 TL. Peygamber efendimizin diktiği söylenen acve hurmasının kilosu 80-100 TL arasında değişiyor. Kudüs hurmaları da boyutlarına göre 60 TL'den 100 TL'ye kadar çıkabiliyor. Herkes bütçesine göre şimdiden hurmalarını almaya başladı" diye konuştu.

"Kuru kayısının fiyatı 2 kat arttı"

Kuru kayısının fiyatının geçen seneye oranla 2 kat arttığını da dile getiren Özdemir, "İnsanlar Ramazan'da hurmadan sonra en fazla hoşaflık kuru meyve alıyor. Bu hoşafların en başında da İzmir üzümü diye tabir ettiğimiz çekirdeksiz kuru üzüm geliyor. Çekirdeksiz kuru üzümün kilosu 20 ile 25 TL arasında değişiyor. Üzümün yanı sıra hoşaf yapmak için kuru kayısı da çok rağbet görüyor. Erik kurusunun da hoşafını yapanlar var. Eriği kullananlar daha çok şeker hastaları oluyor. Çekirdeksiz kuru eriğin kilosu 50 TL'den satılıyor. Hoşaflık kayısının kilosu da 30 TL'den satılıyor. Geçen seneden bu zamana tüm ürünlerde bir miktar artış oldu. Geçen sene kuru kayısıyı 15 TL'den satıyorduk, bu sene 30 TL'den satıyoruz" şeklinde konuştu.

Sugay hurmasının özellikleri

Sugay hurmasının gövdesi kahverengi, şekeri uç kısımlarına toplanmasından dolayı uç kısımları sarı-beyaz renkli bir hurmadır. Kalın etli, lif oranı yüksektir. Şeker oranının düşük olması nedeniyle şeker hastalarının tercih ettiği bir çeşittir. Tahin ile birlikte de tüketilebilir.

Şeker hastalarının tercihi 'sugay hurması' oldu
Şeker hastalarının tercihi 'sugay hurması' oldu
Şeker hastalarının tercihi 'sugay hurması' oldu
Şeker hastalarının tercihi 'sugay hurması' oldu

Şeker Hastalığı, Türk Lirası, Ramazan, Hurma, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Şeker hastalarının tercihi 'sugay hurması' oldu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Gülşen ve Ebru Şahin süper minili ev hallerini paylaştı, sosyal medya çalkalandı Gülşen ve Ebru Şahin süper minili ev hallerini paylaştı, sosyal medya çalkalandı Beşiktaş'a gol atıp kadro dışı kalan Aytaç, şimdi de kulüpten kovuluyor Beşiktaş'a gol atıp kadro dışı kalan Aytaç, şimdi de kulüpten kovuluyor MHP'de Montrö bildirisine imza atan eski vekil Ertuğrul Kumcuoğlu kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi MHP'de Montrö bildirisine imza atan eski vekil Ertuğrul Kumcuoğlu kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi Efsane golcüden çok konuşulacak Emre Belözoğlu yorumu: Yeni bir Sergen Yalçın doğuyor Efsane golcüden çok konuşulacak Emre Belözoğlu yorumu: Yeni bir Sergen Yalçın doğuyor Teşkilat dizisinde rol olan Yavuz Bingöl, yeni imajıyla bambaşka biri oldu Teşkilat dizisinde rol olan Yavuz Bingöl, yeni imajıyla bambaşka biri oldu Son Dakika! Montrö bildirisine imza atan 104 emekli amiralin lojman ve koruma hakları iptal edildi Son Dakika! Montrö bildirisine imza atan 104 emekli amiralin lojman ve koruma hakları iptal edildi İstanbul'da gerginlik! Yolu kapatan mahalle halkına polis ekipleri müdahale etti İstanbul'da gerginlik! Yolu kapatan mahalle halkına polis ekipleri müdahale etti Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu
Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar'dan 104 emekli amiralin imza attığı bildiriye tepki: Demokrasimize zarar vermekten başka bir işe yaramaz Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar'dan 104 emekli amiralin imza attığı bildiriye tepki: Demokrasimize zarar vermekten başka bir işe yaramaz         
15:42
KVKK, kişisel verilerin sızdırılması nedeniyle Facebook hakkında inceleme başlattı KVKK, kişisel verilerin sızdırılması nedeniyle Facebook hakkında inceleme başlattı         
15:39
Hollanda'nın şekli nedeniyle dikkat çeken köyü: Bourtange Hollanda'nın şekli nedeniyle dikkat çeken köyü: Bourtange         
15:18
5. kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti! Haberi derste alan kızlarını, olay yerine öğretmenleri getirdi 5. kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti! Haberi derste alan kızlarını, olay yerine öğretmenleri getirdi         
14:51
Okulun önünde tartıştığı kayınpederini öldürdü Okulun önünde tartıştığı kayınpederini öldürdü         
14:30
Vakalar 47 günde 12 katına çıktı! Vaka sayısında zirve yapan Samsun'u tahtından etmeye aday bir ilimiz var Vakalar 47 günde 12 katına çıktı! Vaka sayısında zirve yapan Samsun'u tahtından etmeye aday bir ilimiz var         
14:13
Koronavirüs aşısı yaptıran Berna Laçin ile Alişan birbirine girdi Koronavirüs aşısı yaptıran Berna Laçin ile Alişan birbirine girdi         
14:06
Tıp öğrencisinden, annesiyle görüştüğü için nafakasını kesen iş insanı babasına dava: Doktor olabilmek için mecbur kaldım Tıp öğrencisinden, annesiyle görüştüğü için nafakasını kesen iş insanı babasına dava: Doktor olabilmek için mecbur kaldım         
13:34
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan amirallere bu 3 kritik soru yöneltilecek Soruşturma kapsamında gözaltına alınan amirallere bu 3 kritik soru yöneltilecek         
12:38
Survivor yarışmacısı İsmail Balaban'a Başkan'dan çağrı: O yarışmadan çekilmelisin Survivor yarışmacısı İsmail Balaban'a Başkan'dan çağrı: O yarışmadan çekilmelisin         
11:53
Sosyal medyadaki hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken Sosyal medyadaki hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken "Sapık Alihan" gözaltında         
11:18
Milyonlarca kişinin arasından seçildi! Trabzonlu genç Apple'ın reklam yüzü olacak Milyonlarca kişinin arasından seçildi! Trabzonlu genç Apple'ın reklam yüzü olacak         
11:14
Çiftçinin tarlasında bulduğu mühimmatın aydınlatma havanı olduğu ortaya çıktı Çiftçinin tarlasında bulduğu mühimmatın aydınlatma havanı olduğu ortaya çıktı         
11:04
Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var         
10:45
43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi! Kuyruğun sonu görünmüyor 43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi! Kuyruğun sonu görünmüyor         
10:19
Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı         
09:59
Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2021 16:05:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şeker hastalarının tercihi 'sugay hurması' oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei