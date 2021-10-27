Üye Girişi
Şeker hastalarıyla ilgili tedirgin eden araştırma! 13 yıl daha az yaşıyorlar - Son Dakika

Şeker hastalarıyla ilgili tedirgin eden araştırma! 13 yıl daha az yaşıyorlar

27.10.2021 09:46
Şeker hastalarıyla ilgili tedirgin eden araştırma! 13 yıl daha az yaşıyorlar

Bilim insanları, şeker hastalarıyla ilgili yaptıkları araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre şeker hastalarının sağlıklı insanlara göre 13 yıl daha az yaşadığı belirtildi.

Bilim insanları, dünya genelinde ciddi sağlık sorunları arasında yer alan şeker hastalığıyla ilgili çarpıcı bir araştırmaya imza attı. Özellikle 45 yaş üstü şeker hastaları baz alınarak yapılan araştırmada, sağlıklı insanların şeker hastalarına göre 13 yıl daha fazla hayatta kaldığı belirtildi. Uzmanlar bu rakamı çok yüksek buluyor. Çözüm olarak ise şeker hastalarının hayat kalitesine işaret ediyor.

TİP 2 , 3 YIL DAHA AZ YAŞIYOR

Hollanda Sağlık Araştırmaları Enstitüsünden yapılan açıklamada, ülkede 45 yaşın üzerindeki şeker hastaları arasında yürütülen araştırmanın sonuçları paylaşıldı. Açıklamada, şeker hastalarından TİP-1 olanların sağlıklı bireylerden 13 yıl, TİP-2 olanların ise 3 yıl daha az yaşadığı belirtildi.

45 VE 70 YAŞ ARASINA UYARI

45 ile 70 yaş arasındaki TİP-1 diyabet hastalarının ölüm riskinin normalden 5 kat, TİP-2 diyabet hastalarının ise normalden 2,5 kat fazla olduğu kaydedilen açıklamada, 2012-2019 yılları arasında ölen 45 yaşın üzerindeki toplam 1,1 milyon kişinin yüzde 25'inden fazlasının diyabet hastası olduğu aktarıldı.

ETKİLERİ DAHA TEHLİKELİ

Açıklamada, şeker hastalığının etkileri sebebiyle ölenlerin daha fazla olabileceğine dikkat çekildi.

TİP-1 diyabetin kalıtsal olması sebebiyle önlenemediği belirtilen açıklamada, TİP-2 diyabet hastalarının sağlıklı beslenerek ve kandaki şeker oranını düzenli takip ederek hastalığı kontrol altında tutulabilecekleri tavsiyesinde bulunuldu.

Şeker hastalarıyla ilgili tedirgin eden araştırma! 13 yıl daha az yaşıyorlar

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şeker hastalarıyla ilgili tedirgin eden araştırma! 13 yıl daha az yaşıyorlar - Son Dakika


YORUMLAR (1)
500

Son Dakika

Bu kez sevindiren haber geldi! Benzine 25 kuruş indirim geliyor 10:43 Bu kez sevindiren haber geldi! Benzine 25 kuruş indirim geliyor Son dakika altın ne kadar? Altın düşer mi? Çeyrek altın ne kadar? 10:37 Son dakika altın ne kadar? Altın düşer mi? Çeyrek altın ne kadar? Evlerine gelen su faturası aileyi şaşkına çevirdi! İSKİ, 10:35 Evlerine gelen su faturası aileyi şaşkına çevirdi! İSKİ, "Ödemek zorundasınız" cevabını verdi
Hastane odasında servet buldular! Yaşamını yitiren alzheimer hastası yatağının altına saklamış 10:31 Hastane odasında servet buldular! Yaşamını yitiren alzheimer hastası yatağının altına saklamış Kahreden haber! Koronalı anne, doğum yaptıktan sonra can verdi 10:13 Kahreden haber! Koronalı anne, doğum yaptıktan sonra can verdi ABD'li siyasetçilerden Başkan Joe Biden'a skandal yaratacak mektup: Türkiye'ye F-16 satmayın 09:56 ABD'li siyasetçilerden Başkan Joe Biden'a skandal yaratacak mektup: Türkiye'ye F-16 satmayın
Hakan Çalhanoğlu, beklentiyi karşılayamadı! Devre arasında Inter'den gönderiliyor 09:47 Hakan Çalhanoğlu, beklentiyi karşılayamadı! Devre arasında Inter'den gönderiliyor Kendisini kedi sanan adam, annesi ve teyzesini öldürmekle suçlandığı mahkemede miyavladı 09:39 Kendisini kedi sanan adam, annesi ve teyzesini öldürmekle suçlandığı mahkemede miyavladı

Son Dakika Haberleri
10:44 Patates söküm makinesi ile traktör arasında kalan adam hayatını kaybetti
10:42 Bu kez sevindiren haber geldi! Benzine 25 kuruş indirim geliyor
10:40 Ali Koç sinirden taraftarın üstüne yürüdü! Taraftar tezahürat yaptı
10:37 Son dakika altın ne kadar? Altın düşer mi? Çeyrek altın ne kadar?
10:36 Oyuncu Billur Kalkavan'ın annesi Nuyan Kalkavan yaşamını yitirdi
10:32 Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş
10:17 Kur-an-ı Kerim sayfalarının konfeti yapılması skandalından sonra ilk açıklama yapıldı
10:06 Kerimcan Durmaz'dan Cadılar Bayramı kostümü! Kıyafeti makyajının önüne geçti
10:01 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
09:49 Doktor adayları için kadavra bulmakta zorlanıyor! Fakülteler, 16 bin dolara yurt dışından ithal ediyor
Patates söküm makinesi ile traktör arasında kalan adam hayatını kaybetti Patates söküm makinesi ile traktör arasında kalan adam hayatını kaybetti         
10:44
Ali Koç sinirden taraftarın üstüne yürüdü! Taraftar tezahürat yaptı Ali Koç sinirden taraftarın üstüne yürüdü! Taraftar tezahürat yaptı         
10:40
Oyuncu Billur Kalkavan'ın annesi Nuyan Kalkavan yaşamını yitirdi Oyuncu Billur Kalkavan'ın annesi Nuyan Kalkavan yaşamını yitirdi         
10:36
Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş         
10:33
Kur-an-ı Kerim sayfalarının konfeti yapılması skandalından sonra ilk açıklama yapıldı Kur-an-ı Kerim sayfalarının konfeti yapılması skandalından sonra ilk açıklama yapıldı         
10:18
Kerimcan Durmaz'dan Cadılar Bayramı kostümü! Kıyafeti makyajının önüne geçti Kerimcan Durmaz'dan Cadılar Bayramı kostümü! Kıyafeti makyajının önüne geçti         
10:07
Doktor adayları için kadavra bulmakta zorlanıyor! Fakülteler, 16 bin dolara yurt dışından ithal ediyor Doktor adayları için kadavra bulmakta zorlanıyor! Fakülteler, 16 bin dolara yurt dışından ithal ediyor         
09:49
Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti         
09:41
Çin, dünyanın ilk çift koltuklu savaş uçağını üretti! İkinci pilot elektronik ekipmanı ve silahı kontrol edecek Çin, dünyanın ilk çift koltuklu savaş uçağını üretti! İkinci pilot elektronik ekipmanı ve silahı kontrol edecek         
09:30
Rus vekilden ilginç SİHA açıklaması: Bizi, Çin malı olduğuna ve makine tüfekle vurulabileceğine ikna ettiler Rus vekilden ilginç SİHA açıklaması: Bizi, Çin malı olduğuna ve makine tüfekle vurulabileceğine ikna ettiler         
09:24
İlk kez görüntülendiler! Camdaki Kız'ın Sedat'ı onu sır gibi saklıyordu İlk kez görüntülendiler! Camdaki Kız'ın Sedat'ı onu sır gibi saklıyordu         
09:18
Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı         
23:26
AK Parti'ye oy vermekten vazgeçenlerin gerekçesi ne? Son anketten çarpıcı sonuç AK Parti'ye oy vermekten vazgeçenlerin gerekçesi ne? Son anketten çarpıcı sonuç         
23:21
EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi         
23:05
Tanıtımı yapılıp yayınlanmayan EDHO'da büyük kriz! Son gelişme dizinin hayranlarını yıkacak Tanıtımı yapılıp yayınlanmayan EDHO'da büyük kriz! Son gelişme dizinin hayranlarını yıkacak         
21:33
Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu         
15:23
Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi         
13:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2021 10:50:35. #1.12#
SON DAKİKA: Şeker hastalarıyla ilgili tedirgin eden araştırma! 13 yıl daha az yaşıyorlar - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement