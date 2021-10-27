Şeker hastalarıyla ilgili tedirgin eden araştırma! 13 yıl daha az yaşıyorlar - Son Dakika

Bilim insanları, dünya genelinde ciddi sağlık sorunları arasında yer alan şeker hastalığıyla ilgili çarpıcı bir araştırmaya imza attı. Özellikle 45 yaş üstü şeker hastaları baz alınarak yapılan araştırmada, sağlıklı insanların şeker hastalarına göre 13 yıl daha fazla hayatta kaldığı belirtildi. Uzmanlar bu rakamı çok yüksek buluyor. Çözüm olarak ise şeker hastalarının hayat kalitesine işaret ediyor.

TİP 2 , 3 YIL DAHA AZ YAŞIYOR

Hollanda Sağlık Araştırmaları Enstitüsünden yapılan açıklamada, ülkede 45 yaşın üzerindeki şeker hastaları arasında yürütülen araştırmanın sonuçları paylaşıldı. Açıklamada, şeker hastalarından TİP-1 olanların sağlıklı bireylerden 13 yıl, TİP-2 olanların ise 3 yıl daha az yaşadığı belirtildi.

45 VE 70 YAŞ ARASINA UYARI

45 ile 70 yaş arasındaki TİP-1 diyabet hastalarının ölüm riskinin normalden 5 kat, TİP-2 diyabet hastalarının ise normalden 2,5 kat fazla olduğu kaydedilen açıklamada, 2012-2019 yılları arasında ölen 45 yaşın üzerindeki toplam 1,1 milyon kişinin yüzde 25'inden fazlasının diyabet hastası olduğu aktarıldı.

ETKİLERİ DAHA TEHLİKELİ

Açıklamada, şeker hastalığının etkileri sebebiyle ölenlerin daha fazla olabileceğine dikkat çekildi.

TİP-1 diyabetin kalıtsal olması sebebiyle önlenemediği belirtilen açıklamada, TİP-2 diyabet hastalarının sağlıklı beslenerek ve kandaki şeker oranını düzenli takip ederek hastalığı kontrol altında tutulabilecekleri tavsiyesinde bulunuldu.