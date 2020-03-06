"Şeker hastalığı görme bozukluğuna yol açabilir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Şeker hastalığı görme bozukluğuna yol açabilir' - Son Dakika

"Şeker hastalığı görme bozukluğuna yol açabilir"

6 saat önce

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hanefi Çakır, şeker hastalığı ve ilaçların yan etkilerinin görme bozukluğuna yol açabileceğini söyledi.

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hanefi Çakır, şeker hastalığı ve ilaçların yan etkilerinin görme bozukluğuna yol açabileceğini söyledi. Çakır, 40 yaşından sonra yılda bir kez göz muayenesi olunması gerektiği yönünde uyarıda bulundu.

İhlas Holding personeli, "Sağlıkta Buluşuyoruz, Sağlığı Konuşuyoruz" konulu konferansta göz konusunda bilgilendirildi. Türkiye Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hanefi Çakır, vücuttaki diğer tüm hastalıklar gibi gözdeki hastalıkların da aşağı yukarı yarısının genetik olarak geçen hastalıklar olduğunu belirtti. Genetik olarak katarakt, glokom gibi hastalıkların olduğunu söyleyen Doç. Dr. Çakır, "Yine genlerle geçen retinanın bazı hastalıkları vardır. Bunun dışında çevresel faktörlere bağlı olarak enfeksiyon, travma, çalışılan ortamdan dolayı da hastalıklar gelişebilir. Belki kişinin başka bir hastalığından dolayı kullandığı ilaç vardır, o ilacın göze yan tesirleri olabilir" dedi.

"GÖZ MUAYENESİ AKSATILMAMALI"

Gözün sistemik olarak vücuttan ayrı düşünmemek gerektiğini dile getiren Çakır, şeker hastalığının vücuttaki bütün organlarda zarar oluşturduğunu ancak en büyük zararı göze verdiğine dikkat çekerek, göz muayenesinin aksatılmaması gerektiği konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu. Çocukların 3 ve 5 yaşında muayene edilmesi gerektiğini söyleyen Çakır, "Okula başlarken de muayene öneriyoruz, bir tembellik veya kusur varsa giderilsin. 7 yaşına kadar dikkat etmemiz lazım. Genetik olarak geçen refraktif kusurların takibi gerekiyor. 40 yaşından sonra da yılda bir muayene olması için vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Çünkü 40 yaşından sonra nasıl ki saçlar beyazlıyorsa, yakını görmesi bozulabiliyor, şekeri çıkabiliyor" diye konuştu.

"LAZER İŞLEMİNİ HERKESE ÖNERMİYORUZ"

Her kusurun kendisine göre tedavisi olduğunu kaydeden Doç. Dr. Çakır, "Genelde gözlük takmayan istemeyen insanlar 15 yaşından sonra lens takabilir. Yaşı 20'yi doldurduğu zaman gözü uygunsa ve hekim uygun görüyorsa lazer ile kusur giderme işlemi yapılabilir. Bunun da 10 çeşit uygulanma yöntemi vardır. Hastanın yaşına, gözündeki kusura göre uygulama şekli değişebilir. Bunu herkese önermiyoruz. Numarası çok yüksek olanlara, gözlüğü ve lensi takamayanlara tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.

(İHA)

Genetik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu! 5 milyon 212 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Türkiye ve İran sınırında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Son Dakika: Bahçeli'den İdlib ateşkesiyle ilgili ilk yorum: Moskova Zirvesi sonuçları itibariyle olumludur Son Dakika: Fransa'da koronavirüs nedeniyle bir Türk hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
16:58 Rahmetli Barış Akarsu'nun kız kardeşi zatürreden yoğun bakıma kaldırıldı
16:30 Turgay Tanülkü'nün gözyaşları
16:05 Olkan Soycan yeni şarkısını çıkarıyor
16:04 3 ay önce evlenen Hanife Gürdal'ın paylaşımları hamilelik iddialarını güçlendirdi
15:43 Cüneyt Arkın: Betül'den evvel ölmek isterim

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 18:46:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Şeker hastalığı görme bozukluğuna yol açabilir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]