Şeker hastalığı konusunda halk eğitimi verildi - Son Dakika

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı ve Efeler Belediyesi iş birliğiyle Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda, Şeker Hastalığı (Diabetes Mellitus) konusunda halk eğitimi verildi.



Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Pınar Okyay ve Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Eralp Atay koordinatörlüğünde, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Arş. Görevlileri Dr. Esra Çelik ve Dr. Kenan İlkay Alp sorumluluğunda planlanan eğitim, bir dizi halk eğitiminin ikincisi olma özelliğini taşıyor.



Dr. Eralp Atay'ın halk eğitimi ile ilgili bilgilendirme konuşması ile başlayan eğitimde, Tıp Fakültesi 6.sınıf öğrenci grupları kendi konu başlıkları ile ilgili sunumlarını gerçekleştirdiler. "Kan şeker düzeyi nasıl ölçülmelidir? Nasıl kaydedilir?" konulu sunum sırasında, öğrenciler tarafından katılımcılarla birlikte şeker ölçümü uygulamalı olarak gerçekleştirildi.



Öğrencilerin erken dönemde sağlığın geliştirilmesine verdikleri katkılar ile Aydın'da sektörler arası iş birliğinin önemli bir örneği olan eğitimde; 'Şeker Hastalığı nedir?', 'Neden önemlidir?', 'Şeker Hastalığı belirtileri nelerdir?', 'Eşlik eden kan değerleri ne ifade eder?', 'Kan şeker düzeyi nasıl ölçülmelidir?', 'Nasıl kaydedilir? ', 'Şeker Hastalığına bağlı ortaya çıkan ve Şeker Hastalığına eşlik eden hastalıklar nelerdir?', 'Şeker Hastalığı tedavisi nasıl olmalıdır?', 'Şeker Hastalığı tedavisinde yaşam değişiklikleri ve önemi nedir?' ve 'Tamamlayıcı tedaviler nelerdir?' konu başlıklarını içeren sunumlar gerçekleşti.



Sunumlar tamamlandıktan sonra katılımcıların soruları, görüş ve önerileri alındı. Halk eğitimine toplumun her kesiminden 42 kişi katıldı.



ADÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Pınar Okyay'ın ve Halk Sağlığı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Filiz Abacıgil'in kapanış konuşmasının ardından program sona erdi. - AYDIN