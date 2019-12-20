Şeker hastalığı konusunda halk eğitimi verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şeker hastalığı konusunda halk eğitimi verildi - Son Dakika

Şeker hastalığı konusunda halk eğitimi verildi

7 saat önce

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı ve Efeler Belediyesi iş birliğiyle Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda, Şeker Hastalığı (Diabetes Mellitus) konusunda halk eğitimi verildi.

Şeker hastalığı konusunda halk eğitimi verildi, System.String[]

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı ve Efeler Belediyesi iş birliğiyle Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda, Şeker Hastalığı (Diabetes Mellitus) konusunda halk eğitimi verildi.


Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Pınar Okyay ve Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Eralp Atay koordinatörlüğünde, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Arş. Görevlileri Dr. Esra Çelik ve Dr. Kenan İlkay Alp sorumluluğunda planlanan eğitim, bir dizi halk eğitiminin ikincisi olma özelliğini taşıyor.


Dr. Eralp Atay'ın halk eğitimi ile ilgili bilgilendirme konuşması ile başlayan eğitimde, Tıp Fakültesi 6.sınıf öğrenci grupları kendi konu başlıkları ile ilgili sunumlarını gerçekleştirdiler. "Kan şeker düzeyi nasıl ölçülmelidir? Nasıl kaydedilir?" konulu sunum sırasında, öğrenciler tarafından katılımcılarla birlikte şeker ölçümü uygulamalı olarak gerçekleştirildi.


Öğrencilerin erken dönemde sağlığın geliştirilmesine verdikleri katkılar ile Aydın'da sektörler arası iş birliğinin önemli bir örneği olan eğitimde; 'Şeker Hastalığı nedir?', 'Neden önemlidir?', 'Şeker Hastalığı belirtileri nelerdir?', 'Eşlik eden kan değerleri ne ifade eder?', 'Kan şeker düzeyi nasıl ölçülmelidir?', 'Nasıl kaydedilir? ', 'Şeker Hastalığına bağlı ortaya çıkan ve Şeker Hastalığına eşlik eden hastalıklar nelerdir?', 'Şeker Hastalığı tedavisi nasıl olmalıdır?', 'Şeker Hastalığı tedavisinde yaşam değişiklikleri ve önemi nedir?' ve 'Tamamlayıcı tedaviler nelerdir?' konu başlıklarını içeren sunumlar gerçekleşti.


Sunumlar tamamlandıktan sonra katılımcıların soruları, görüş ve önerileri alındı. Halk eğitimine toplumun her kesiminden 42 kişi katıldı.


ADÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Pınar Okyay'ın ve Halk Sağlığı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Filiz Abacıgil'in kapanış konuşmasının ardından program sona erdi. - AYDIN

Efeler, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Simit Sarayı olayı kapandı
Meteoroloji'den 3 büyükşehire hafta sonu için fırtına ve yağmur uyarısı "Bu kadar borç varken bu araca binemem" dedi! CHP'li başkan, makam aracını satılığa çıkardı Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti

Son Dakika Haberleri
18:21 Jandarmadan hırsızlık çetesine baskın - Son Dakika
18:20 Rus gazeteciler Kırklareli'ni tanıtacak - Son Dakika
18:19 Foseptik çukurunda ceset bulunması: 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
18:19 TIR refüje devrildi, D-100 ulaşıma kapandı (2) - Son Dakika
18:14 170 Polonyalı turist Erciyes'e geldi - Son Dakika
17:41 Meteoroloji'den 3 büyükşehire hafta sonu için fırtına ve yağmur uyarısı - Son Dakika
17:07 Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 18:25:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şeker hastalığı konusunda halk eğitimi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]