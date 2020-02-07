Şeker hastalığına iyi gelmesi için başladığı sporda Türkiye şampiyonu oldu - KONYA

Lise öğrencisi Büşra Güneş, şeker hastalığına iyi geleceği düşüncesiyle başladığı kick boksta başarılara imza atıyor.

Hem hastalığına iyi gelir düşüncesi hem de arkadaşlarının tavsiyesi üzerine 3 yıl önce kick boksla tanışan Güneş, katıldığı 3 Türkiye Şampiyonası'nda iki birincilik, bir de üçüncülük elde etti.

Gösterdiği başarılı performansla Türkiye Kick Boks Milli Takımı'na seçilmeyi hedefleyen 16 yaşındaki Büşra Güneş, milli sporcu unvanını aldıktan sonra Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında Türkiye'yi temsil etmek istiyor.

Büşra Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıl önce şeker hastalığına yakalandığını söyledi. Hastalığının derecesinin "Tip 1 Diyabet" olduğunu öğrendiğinde çok üzüldüğünü ifade eden Güneş, şunları kaydetti:

"Sporun bu hastalığa iyi geldiğini öğrendim. Hastalıkla mücadele ettiğim dönemlerde arkadaşlarımın da tavsiyesiyle kick boksa başladım. Bir yıllık çalışmamın neticesinde katıldığım ilk Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldum. Bu spora başladığımdan bu yana 2 Türkiye şampiyonluğum, bir de üçüncülüğüm var. Hedefim, milli takıma seçilerek, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek. Bunun için de tüm gayretimle çalışıyorum."

Şampiyonalara katılmanın kendisini güçlü hissettirdiğini belirten Güneş, ailesinin ve arkadaşlarının her zaman kendisine destek olduğunu vurguladı.

Şekerinin yükseldiği veya düştüğü zamanlarda titreyip bayıldığını aktaran Güneş, bu tür durumlarda ise antrenör ve arkadaşlarının her zaman yanında olduklarını anlattı.

"Düzenli ve istikrarlı çalışınca başarılar geliyor"

Selçuklu Belediyespor Kulübü Kick Boks Antrenörü Mevlüt Aker ise Büşra Güneş'in, takımın ve ülkenin başarılı sporcularından biri olduğunu dile getirdi.

Sporcusunun, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında da başarılar hedeflediğini kaydeden Aker, "Büşra, haftanın 6 günü antrenmana katılıyor. Düzenli ve istikrarlı çalışınca başarılar geliyor. Büşra şimdiye kadar iki Türkiye şampiyonluğu, bir Türkiye üçüncülüğü ve sayısız il birincilikleri elde etti. Bundan sonra da çalışmalarını böyle sürdürürse hedefine adım adım ilerleyecektir." dedi.

Aker, Büşra Güneş'in, ilk Türkiye Şampiyonası'na katılması sırasında yaşananları ise şöyle aktardı:

"Türkiye Şampiyonası için gittiğimiz otelde Büşra uyuyakalmış. Ailesi de kendisine ulaşamayınca beni aramışlar. Geç saatte arkadaşları aracılığıyla Büşra'ya ulaşarak iğnesini yaptırdık. Eğer o gece iğnesini almasaydı ertesi gün Türkiye Şampiyonası'na katılamayacaktı. Bırakın katılmayı belki günü hastanede geçirecektik. Ancak Büşra, ertesi gün turnuvaya katıldı ve ilk Türkiye şampiyonluğunu kazandı."