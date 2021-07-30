Üye Girişi
Şeker hastalığına ne iyi gelir ve nasıl geçer? Şeker hastalığı neden olur? Şeker hastalığına iyi gelen meyve, sebze, doğal ve bitkisel çözümler - Son Dakika

Şeker hastalığına ne iyi gelir ve nasıl geçer? Şeker hastalığı neden olur? Şeker hastalığına iyi gelen meyve, sebze, doğal ve bitkisel çözümler

30.07.2021 18:56
Şeker hastalığına ne iyi gelir ve nasıl geçer? Şeker hastalığı neden olur? Şeker hastalığına iyi gelen meyve, sebze, doğal ve bitkisel çözümler, System.String[]

Şeker hastalığı pankreas kaynaklı bir hastalık olup çok yaygın görülmektedir.

Şeker hastalığı pankreas kaynaklı bir hastalık olup çok yaygın görülmektedir. Pankreasın vücudun ihtiyaç duyacağı şeker üretememesi en büyük nedenlerinden biridir. Üretilen insülinin vücut tarafından kullanılamaması da etken faktörlerden biri olarak görülüyor. Dünya çapında 500 milyona yakın insanda diyabet rahatsızlığı görülmektedir. Önümüzdeki elli yıl içerisinde bu sayının en az 700 milyon olacağı tahmin edilmektedir. Belirtileri ve nedenlerine bağlı olarak birçok çeşidi bulunuyor.

Şeker Hastalığına Ne İyi Gelir? Şeker Hastalığına İyi Gelen Meyve, Sebze, Doğal ve Bitkisel Çözümler

Balık: Kırmızı et yerine balıktüketimine ağırlık verilmelidir. Omega 3 bakımından zengin olan soğuk su balıkları ızgara ya da haşlama yoluyla pişirildiği takdirde şeker hastalarına çok daha iyi gelmektedir.

Yoğurt: Öğün aralarında şeker ve çikolata gibi atıştırmalar yerine açlık hissi yoğurt ile bastırılabilir. Tip 2 diyabet beslenme listelerinde sıklıkla yer alan yoğurtların yağsız ya da az yağlı olmasına özen gösterilmelidir.

Kuruyemiş: Şeker hastaları, beslenmelerine maksimum oranda özen göstermesi gereken hastalardır. Bu nedenle öğün aralarında magnezyum açısından çok zengin olan badem, kabak çekirdeği, fıstık ve ceviz gibi ürünler tüketilebilir.

Armut: İçeriğindeki çözünür lif ile bağırsakta glikoz emilimini yavaşlatarak kan şekerinin daha iyi kontrol edilmesine yardımcı olur.

Bunların dışında zerdeçal, arpa, elma, havuç, avokado, incir, bulgur, yoğurt, çörek otu, muz ve kivi gibi tamamen doğal gıdalar her tip şeker hastalığında rahatlıkla tüketilebilir.

Su içmenin şeker hastalığına faydası nedir?

Günlük ihtiyaç olan sıvının tüketilmesi, kan şekerini sağlıklı bir düzeyde tutmaya yardımcı olur. Ayrıca sıvı tüketimiyle böbreklerden idrar çıkışı artarak kandaki fazla şeker de vücuttan atılır. Ayrıca vücudun sıvı ihtiyacı şekerli içeceklerle değil, su ve soda gibi içeceklerle karşılanmalı.

Şeker hastalığı ve baş ağrısı nasıl geçer?

Şeker hastalığı için yukarıdaki önerilere göz atabilirsiniz. Baş ağrısını geçirme konusunda daha detaylı bilgiye de aşağıdaki içerikten ulaşabilirsiniz.

Limon, tarçın, tahin ve sarımsak şeker hastalığına iyi gelir mi?

Limon, tarçın ve sarımsağın kan şekerini düşürebileceği iddiasının bilimsel karşılığı yoktur ve ispatlanmamıştır.

Şeker Hastalığı Neden Olur? Şeker Hastalığının Nedenleri

1- Obezite: Aşırı kiloya bağlı olarak gelişen obezite birçok hastalığa davetiye çıkardığı gibi şeker hastalığının en yaygın nedenleri arasındadır. Obezite, dünya genelinde en tehlikeli hastalıklardan biri olarak kabul edilmektedir. Çocuklarda hem obezite hem de şeker hastalığının görülme sıklığı son yıllarda tırmanışa geçmiştir.

2- Hareket etmemek: Çağımızın en büyük sorunlarından biri olarak hareketsiz yaşam tarzı, birçok farklı hastalığın gün yüzüne çıkmasına neden oluyor. İnsülin üretimini destekleyen sportif faaliyetler ve egzersizler ihmal edilmeden yapılmalıdır. Yaşı geçkin ve kilosu fazla olan kişiler ise en azından günlük olarak yürüyüş yapabilir.

3- Hazır gıdalar: Sağlıksız ve dengesiz beslenmenin önünü açan hazır gıdalar, bağışıklık sistemini zayıflatmaktadır. Bağışıklık sisteminin eski işlevlerini yerine getirememesi hem Tip 1 hem de Tip 2 diyabet hastalığının başlıca nedenleri arasında gösteriliyor.

Bunun dışında genetik etkiler, stres, kaygı ve ağırlığı fazla olan bebeklerin doğumu da diyabet hastalığının ana nedenleri arasındadır.

Şeker Hastalığı Çeşitleri

1- Gizli şeker: Tıp literatüründeki karşılığı pre-diyabet olan şeker hastalığı tipidir. Uzmanlar tarafından tip 1 ve tip 2 diyabetinin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. İnsülin seviyesi normalin altında olsa da diğer şeker hastalıklarına oranla daha yüksektir.

2- Tip 1 Diyabet: Pankreas ve beta hücrelerinin zarar görmesi sonucu oluşur. Hastalar hayatları boyunca vücudun ihtiyaç duyduğu şekeri enjeksiyon yoluyla almak zorundadır.

2- Tip 2 Diyabet: En yaygın görülen diyabet türüdür. Sadece yeterli insülin üretilmediğinde ortaya çıkmaz. Bununla birlikte çeşitli fizyolojik nedenlerden ötürü, vücut yapısı üretilen insüline cevap veremezse, bu hastalığın ilk belirtileri ortaya çıkar.

Tip 1 Şeker Hastalığının Belirtileri

1- Sık sık su içme ihtiyacı: En yaygın belirtiler arasında ağız kuruluğu ve su tüketme ihtiyacı gelmektedir. Kişiler dakikalar öncesinde su içmiş olmalarına, saatlerdir su içmemiş gibi susuzluk hissedebilirler.

2- Sık sık idrara çıkma: Hastaların yüzde doksanında sık sık idrara çıkma ihtiyacı bulunur. Özellikle geceleri defalarca tuvalete gidilebilir.

Tip 2 Şeker Hastalığının Belirtileri

1- Vücut direncinin düşmesi: Vücut direncinin düşmesi ile birlikte cilt dokusunda da belli başlı değişimler yaşanır. Yaraların iyileşme süresi giderek uzar. Ağız ve damak yaraları baş gösterebilir.

2- Sürekli acıkma: Tip 1 şeker hastalığında ani kilo kayıpları gözlemlenirken, Tip 2 diyabet hastalarında sürekli acıkma belirtileri gözlemlenmiştir.

Not:  Bu içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tanı, teşhis ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Şeker hastalığına ne iyi gelir ve nasıl geçer? Şeker hastalığı neden olur? Şeker hastalığına iyi gelen meyve, sebze, doğal ve bitkisel çözümler

Şeker Hastalığı, omega 3, İnsülin, Obezite, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Şeker hastalığına ne iyi gelir ve nasıl geçer? Şeker hastalığı neden olur? Şeker hastalığına iyi gelen meyve, sebze, doğal ve bitkisel çözümler - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü katliam evinden ilk görüntü! Cansız bedenler avluya dizildi 20:07 Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü katliam evinden ilk görüntü! Cansız bedenler avluya dizildi Son Dakika: Konya'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldürüldü, evleri ateşe verildi 19:33 Son Dakika: Konya'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldürüldü, evleri ateşe verildi Açık cezaevi hükümlülerine salgın izni 2 ay uzatıldı 19:08 Açık cezaevi hükümlülerine salgın izni 2 ay uzatıldı
Manavgat'ta çiftliği yandığı için felç geçirdiğini söyleyen Tuğba Özay'dan haber var 18:02 Manavgat'ta çiftliği yandığı için felç geçirdiğini söyleyen Tuğba Özay'dan haber var Marmaris yangınıyla ilgili ekipleri alarma geçiren ihbar! Eşkalleri belli 2 şüpheli aranıyor 17:50 Marmaris yangınıyla ilgili ekipleri alarma geçiren ihbar! Eşkalleri belli 2 şüpheli aranıyor Maça çıkmadan gol yedi! Sarı-Kırmızılı taraftar yeni transfer Berkan'a baskı yaparak fotoğraf kaldırttı 17:24 Maça çıkmadan gol yedi! Sarı-Kırmızılı taraftar yeni transfer Berkan'a baskı yaparak fotoğraf kaldırttı
Fatih Karagümrük, dünya yıldızı Medhi Benatia'yı resmen kadrosuna kattı 16:41 Fatih Karagümrük, dünya yıldızı Medhi Benatia'yı resmen kadrosuna kattı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangınlarda sabotaj iddialarına cevap: Soruşturmalar yoğun şekilde devam ediyor 14:38 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangınlarda sabotaj iddialarına cevap: Soruşturmalar yoğun şekilde devam ediyor

Son Dakika Haberleri
18:29 Muhtar öldürüldü, yeğeni de intikam almak için katilin kardeşini öldürdü
18:28 Dilencinin rahatlığı şaşırttı! Zabıtaları bekletip topladığı paralardan çocuğuna dondurma aldı
18:20 Galatasaray ve Antalyaspor'dan duygulandıran karşılaşma! Tüm gelir TEMA Vakfı'na bağışlanacak
18:09 Hakları asla ödenmez! Orman işçileri yangını söndürdükleri bölgede toprak üstünde uyudu
17:49 Rosier, Fatih Terim'i büyük reddetti! Görüşme talebine cevabı: Gelecek sezon rakip olacağız
17:39 Yangın önlemleri arttırıldı! İstanbul dahil 12 kentte ormanlara giriş yasaklandı
17:32 İYİ Partili Arzu Önşen, yangın mağduru adamın evine giremedi! Kapıdan çeviren vatandaş: Benim için yapacağınız bir şey yok
17:23 Maça çıkmadan gol yedi! Sarı-Kırmızılı taraftar yeni transfer Berkan'a baskı yaparak fotoğraf kaldırttı
17:13 Son Dakika: Topçu ve Füze Okulu'nu yakmaya çalışan zanlı, tutuklandı
17:00 Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'dan Türkiye'ye destek! Yangınlara kayıtsız kalmadı
Son Dakika: Türkiye'de 30 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 69 kişi vefat etti, 22 bin 83 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 30 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 69 kişi vefat etti, 22 bin 83 yeni vaka tespit edildi         
20:16
Son Dakika: Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı belli oldu! İşte maç günleri ve oynanacağı saatler Son Dakika: Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı belli oldu! İşte maç günleri ve oynanacağı saatler         
19:49
Beşiktaş'ın eski yönetim kurulu üyesi Seyit Ateş transferin fitilini yaktı! Cenk Tosun geri dönüyor Beşiktaş'ın eski yönetim kurulu üyesi Seyit Ateş transferin fitilini yaktı! Cenk Tosun geri dönüyor         
19:23
Muhtar öldürüldü, yeğeni de intikam almak için katilin kardeşini öldürdü Muhtar öldürüldü, yeğeni de intikam almak için katilin kardeşini öldürdü         
18:29
Marmaris'te canlanan alevler Datça karayolunu ulaşıma kapattı Marmaris'te canlanan alevler Datça karayolunu ulaşıma kapattı         
17:52
İYİ Partili Arzu Önşen, yangın mağduru adamın evine giremedi! Kapıdan çeviren vatandaş: Benim için yapacağınız bir şey yok İYİ Partili Arzu Önşen, yangın mağduru adamın evine giremedi! Kapıdan çeviren vatandaş: Benim için yapacağınız bir şey yok         
17:32
Son Dakika: Topçu ve Füze Okulu'nu yakmaya çalışan zanlı, tutuklandı Son Dakika: Topçu ve Füze Okulu'nu yakmaya çalışan zanlı, tutuklandı         
17:14
Cübbeli Ahmet Hoca geri adım attı! Cübbeli Ahmet Hoca geri adım attı! "Tekbirler yangını söndürür" paylaşımına açıklama getirdi         
15:41
Beğenilere göre bağış yapacağını söyleyen Enes Batur'a, Deniz Akkaya'dan tepki Beğenilere göre bağış yapacağını söyleyen Enes Batur'a, Deniz Akkaya'dan tepki         
14:20
Bakanlık görevini bırakacağı iddia edilen Bakan Selçuk, çocuklarla bir araya geldi Bakanlık görevini bırakacağı iddia edilen Bakan Selçuk, çocuklarla bir araya geldi         
14:17
Ukrayna'dan büyük destek! Yangınlarla mücadele için 2 itfaiye uçağı ve özel ekip gönderdi Ukrayna'dan büyük destek! Yangınlarla mücadele için 2 itfaiye uçağı ve özel ekip gönderdi         
14:02
Memleketi Antalya'da yuhalanan Bakan Çavuşoğlu, olayın doğrusunu anlattı: İnsanlarımız gergindi Memleketi Antalya'da yuhalanan Bakan Çavuşoğlu, olayın doğrusunu anlattı: İnsanlarımız gergindi         
12:02
Haluk Levent, Haluk Levent, "Ecem Güçlük" hesabının sahte olduğu ortaya çıkınca özür diledi: Galeyana geldim         
11:59
Pazarın ortasında bırakılan araç, esnafın pratik zekasıyla çekildi! Lastiğin altına metal tepsi koyup halatla asıldılar Pazarın ortasında bırakılan araç, esnafın pratik zekasıyla çekildi! Lastiğin altına metal tepsi koyup halatla asıldılar         
11:50
Marmaris'teki yangına sebep olduğu iddia edilen çocukların ifadeleri ortaya çıktı: Kitap yakıyorduk, bir anda alev çoğaldı Marmaris'teki yangına sebep olduğu iddia edilen çocukların ifadeleri ortaya çıktı: Kitap yakıyorduk, bir anda alev çoğaldı         
11:08
Ferdi Tayfur'un yeni imajı görenleri şaşırttı! Sanatçıyı görenler tanıyamadı Ferdi Tayfur'un yeni imajı görenleri şaşırttı! Sanatçıyı görenler tanıyamadı         
10:42
Sosyal medya bu iddia ile karıştı: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti? Sosyal medya bu iddia ile karıştı: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti?         
09:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2021 20:30:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şeker hastalığına ne iyi gelir ve nasıl geçer? Şeker hastalığı neden olur? Şeker hastalığına iyi gelen meyve, sebze, doğal ve bitkisel çözümler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement