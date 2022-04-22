Şeker hastalığından ameliyatla kurtulmak mümkün - Son Dakika
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Şeker hastalığından ameliyatla kurtulmak mümkün

22.04.2022 11:47
Şeker hastalığından ameliyatla kurtulmak mümkün

Halk arasında diyabet ya da şeker ameliyatı olarak da bilinen metabolik cerrahinin hem diyabetin hem de obezitenin aynı anda kontrol altına alınabilmesini sağladığını belirten Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr.

Halk arasında diyabet ya da şeker ameliyatı olarak da bilinen metabolik cerrahinin hem diyabetin hem de obezitenin aynı anda kontrol altına alınabilmesini sağladığını belirten Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Erkan Aksoy, "Günümüzde uygun hastalarda metabolik cerrahi işlemleri uygulanarak Tip 2 diyabet tedavisinde kesin sonuçlar alınabilmektedir" dedi.

Medical Park Ordu Genel Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Erkan Aksoy, diyabet cerrahisi ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Şeker hastalığı olarak da bilinen diyabetin, Tip 1 ve Tip 2 olarak ayrıldığını ifade eden Opr. Dr. Erkan Aksoy, vücutta insülin üretiminin olduğu fakat bu insülinin etkisiz kaldığı Tip 2 diyabet hastalığının genellikle obezite ile ilişkilendirildiğini vurguladı.

"OBEZİTE ŞEKER HASTALIĞINA SEBEP OLABİLİR"

Dünyada şeker hastası olanların ortalama yüzde 90'ında görülen Tip 2 diyabette insülin direnci görüldüğünün altını çizen Opr. Dr. Erkan Aksoy, şunları söyledi:

"Sağlıklı kişilerde mideden salgılanan bir hormon ile kişi açlık hisseder ve yemek yer. Yediği yemekle mide duvarı gerilince, beyne giden uyarı sonucunda mide hormon salgılamayı durdurur ve kişi doymaya başlar. Bu sırada gıdalar bağırsaklara geçip sindirilmeye ve emilmeye başlar. Sağlıklı kişilerde ince bağırsağın son kısımlarına sindirilmemiş gıdalar da rahatlıkla ulaşabilmektedir. Sindirilmemiş gıdalar buradan glp-1 hormonunun salgılanmasana vesile olur. Bu hormon da pankreastan daha aktif insülin salınmasını sağlar ve kan şekeri kontrol altına alınmış olur. Ancak obez kişilerin midesi daha büyük ve açlık hormonu salgısı daha fazladır. Bu kişiler doymak için porsiyonlarını büyütür veya daha sık yemek zorunda kalırlar. Ayrıca obez kişilerin bağırsak boyu ve gıda emilimini sağlayan villus sayısı daha da artar. Böylece ince bağırsağın son kısmına sindirilmemiş gıda ulaşamaz ve glp-1 hormonu aktive olamaz. Sonuç olarak da pankreastaki insülin aktif salınamayacağı için kan şekeri yükselmeye başlar. İnsülin direncinin de etkisiyle hastalarda kan şekeri aşırı yükselmektedir. Bunun sonucunda ise şeker hastalığı başlar."

"CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINA NEDEN OLABİLİR"

Tip 2 diyabet tedavisinde genel olarak ilaçlar, diyet ve uygun egzersizler kullanıldığını fakat bazı durumlarda bu tedavilerin yeterli olmadığını söyleyen Opr. Dr. Erkan Aksoy, hastalığın ilerleyerek kalp-damar hastalıkları, felç, böbrek, ayak rahatsızlıkları ve görme kaybı gibi farklı hastalıkları da beraberinde getirdiğinin altını çizdi.

"AMELİYAT ŞEKER HASTALIĞINDA KESİN SONUÇLAR SAĞLAYABİLİR"

Opr. Dr. Erkan Aksoy, bazı hastalarda insülinin yoğun olarak alınmasına rağmen istenilen sonuçların elde edilemediğini, günümüzde uygun hastalarda metabolik cerrahi işlemleri uygulanarak Tip 2 diyabet tedavisinde daha kesin sonuçlar alınabildiğini söyledi.

Opr. Dr. Erkan Aksoy, "Tip 2 diyabette ilaçlar ve diğer tedaviler hastalığı tamamen tedavi etmek için değil, kontrol altında tutmak için kullanılır. Ancak günümüzde uygun hastalarda metabolik cerrahi işlemleri uygulanarak Tip 2 diyabet tedavisinde daha kesin sonuçlar alınabilmektedir. Metabolik cerrahi sayesinde vücutta üretilen fakat etki göstermeyen insülinin kullanılması sağlanmaktadır. Aynı zamanda, diyabet nedeniyle ortaya çıkan diğer hastalıkların da iyileştirilmesiyle hastaların yaşam süreleri uzamakta ve hayat kaliteleri artmaktadır" diyerek sözlerini noktaladı.

(İHA)

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Şeker Hastalığı, Genel Cerrahi, Erkan Aksoy, İnsülin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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