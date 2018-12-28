Son Dakika Haberleri: Şeker Hastası İçin Seferber Oldular

Şeker Hastası İçin Seferber Oldular

1 saat önce

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde şeker hastası Daveti Tarlan (62), karla mücadele ve 112 sağlık ekiplerinin 5 saat süren zorlu mücadelesi sonucu kurtarılarak hastaneye ulaştırıldı.

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HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde şeker hastası Daveti Tarlan (62), karla mücadele ve 112 sağlık ekiplerinin 5 saat süren zorlu mücadelesi sonucu kurtarılarak hastaneye ulaştırıldı.

Yüksekova ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Kazan köyünde yaşayan şeker hastası Daveti Tarlan'ın aniden rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekiplerine haber verererek yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye karla mücadele ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kar ve tipi yüzünden kapalı olan köy yolunun açılması için ekipler yoğun bir çalışma başlattı. Ekiplerin yolu açması üzerine sağlık ekipleri köye ulaştı. Evde ilk müdahalesi yapılan Tarlan, yakınları tarafından bir süre sırtta taşındıktan sonra ambulansa getirildi. Ambulans, dönüş yolunda Bağdaş ile Dilektaşı köyleri arasında kara saplandı. Bu kez yardıma köyde görev yapan öğretmenler yetişti. Öğretmenlerin yardımıyla ambulans kardan çıkartıldı. Şeker hastası Tarlan, 5 saat süren kurtarma operasyonu sonucu Yüksekova Devlet Hastanesi'ne ulaştırılarak tedaviye alındı.

EKİPLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Lokman Tarlan, şeker hastası babası için yardım istediklerini ve ekiplerin fedakarca bir mücadele sonunda köye ulaştığını, yardıma koşan ekiplere teşekkür ettiklerini söyledi.

- Hakkari

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:32 Kaynak: DHA

Hakkari, Yüksekova, 3. Sayfa
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