Son Dakika Haberleri: Şeker hastası kadın, 40 kilo verip sağlığına kavuştu
Son Dakika Sağlık Haber

Şeker hastası kadın, 40 kilo verip sağlığına kavuştu

45 dakika önce

AMASYA'da aşırı kiloları nedeniyle sağlık sorunları yaşayan Şaziye Gündüz (59), tedavi sürecinde doktorunun diyet önerilerine uyup, düzenli olarak her gün yürüyüş yapmaya başladı.

Şeker hastası kadın, 40 kilo verip sağlığına kavuştu, System.String[]
AMASYA'da aşırı kiloları nedeniyle sağlık sorunları yaşayan Şaziye Gündüz (59), tedavi sürecinde doktorunun diyet önerilerine uyup, düzenli olarak her gün yürüyüş yapmaya başladı. 2 yıllık tedavi ve diyet programını aksatmayan Sarıtaş, 120 kilodan 80 kiloya düşerek sağlığına kavuştu. Şeker ve tansiyon hastalığına bağlı kullandığı pek çok ilaçtan da kurtulan Gündüz, "Birisi gelip de bana 'bir bardak su verse' diye gözlüyordum. Şimdi iyiyim, ikinci hayatımı yaşıyorum" dedi.
Taşova ilçesinde yaşayan şeker ve tansiyon hastası Şaziye Gündüz, kiloları nedeniyle günlük hayatta da zorluk çekmeye başladı. Gündüz, tedaviye gittiği hastanede doktorunun diyet önerilerine uyarak düzenli olarak her gün yürüyüş yapmaya başladı. Kendisi için hazırlanan tedavi programını aksatmayan Gündüz, 2 yılda 120 kilodan 80 kiloya düştü. Aşırı kilolarından ve yanından ayırmadığı ilaçlarından da kurtulan Şaziye Gündüz, 59 yaşında sağlığına kavuşup hayata yeniden başladı.
'İKİNCİ HAYATIMI YAŞIYORUM'
Kendini daha dinç ve daha sağlıklı hissettiğini söyleyen Gündüz, "Oturduğum yerden kalkamıyordum. Çoraplarımı dahi çocuklarım giydiriyordu. Birisi gelip de bana 'bir bardak su verse' diye gözlüyordum. Şimdi daha iyiyim, ikinci hayatımı yaşıyorum. Çocuklarımla ve torunlarımla daha eğlenceli vakit geçirebiliyorum" dedi.
'PROGRAMA HARFİYEN UYDU'
Diyetisyen Gülşah Yıldız Akyılmaz da, hastasının diyet programına harfiyen uyduğunu belirterek, "Diyet yapmaya karar vererek kararlı bir şekilde diyet programına başladık. Sıkça bir araya gelerek programımızı takip ettik. Şaziye Hanım düzenli olarak spor yaparak zayıflamaya çalıştı. Hazırladığımız diyet programlarına uyarak, düzenli yürüyüşler yaptı. Sonuç olarak da 2 yılda 40 kilo verdi, sağlığına kavuştu" diye konuştu.


Taşova, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İBB Sözcüsü Ongun, İstanbul'daki zam tartışmalarına açıklık getirdi
15 Temmuz şehidinin adı Kamerun'da yaşatılacak Gelin adayı Hanife Gürdal, havuz pozuyla takipçilerini ikiye böldü İmamoğlu "İsrafı ispatlayacağım" demişti, yüzlerce araç gece yarısı Yenikapı'ya getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 10:41:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şeker hastası kadın, 40 kilo verip sağlığına kavuştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]