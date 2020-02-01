Şeker hastası kadın 9 saatte hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika

Bitlis'in Güroymak ilçesinde, yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan 40 yaşındaki şeker hastası Aysel Ertogrul, ekiplerin 9 saat süren çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye 48 kilometre mesafedeki Çıtak köyünde rahatsızlanan Ertogrul'u, kar ve tipi nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları yetkililerden yardım istedi.

Bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu yolda çalışma başlattı.

Yoğun kar, tipi ve sis nedeniyle yolu bulamakta güçlük çeken iş makinesi operatörü, ekiptekilerin yürüyerek yolu belirlemesiyle ilerleyebildi.

Karla mücadele ekiplerinin 9 saat süren çalışması sonucu köye ulaşabilen sağlık görevlileri, müdahalenin ardından hastayı ambulansla Güroymak Devlet Hastanesine ulaştırdı.

Tedavi altına alınan Ertogrul'un durumunun iyi olduğu bildirildi.

İl Özel İdaresi personeli Zakir Tarhan, kar ve fırtınaya rağmen hasta vatandaşın imdadına yetiştiklerini belirterek, "Şeker hastası bir kadının hastaneye götürülmesi gerektiği bize iletildi. Hemen yola çıktık. Aşırı kar ve tipi nedeniyle zaman zaman yolumuzu kaybettik. Çok şükür hastamızı hastaneye ulaştırdık. 9 saattir yoldayız." dedi.