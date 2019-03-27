Şeker Hastası Kızın Ölümüne İlişkin Davada Sanığa 33 Yıl Hapis İstendi

Haber: Serpil KIRKESER/İstanbul DHABüyükçekmece'de sevgilisiyle alkol aldıktan sonra yüksek şeker komasına giren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Kübra Hıracı'nın (20) ölümüne ilişkin davada mütalaa verildi.

Haber: Serpil KIRKESER/İstanbul DHA



Büyükçekmece'de sevgilisiyle alkol aldıktan sonra yüksek şeker komasına giren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Kübra Hıracı'nın (20) ölümüne ilişkin davada mütalaa verildi. Mütalaada "Cinsel saldırı", "Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 33 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Caner B. "Şeker hastası olduğunu bilmiyordum. İçtiği alkolün kaçak olduğunu düşündüm. Ben Kübra'yı seviyordum. Evlenecektik. Tahliyeme ve beraatime karar verilsin" dedi. Duruşma son savunmaların hazırlanması için ertelendi.



SAVCI MÜTAALAASINI AÇIKLADI



Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 1'i tutuklu 3 sanık hazır bulundu. Duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaya göre olay şöyle oldu; Düzce'de yaşayan Kübra Hıracı ile İstanbul'da yaşayan Caner B. (28) ile arasında duygusal ilişki başladı, ikili telefonla ve yüz yüze görüştü. 22 Aralık 2016 tarihinde Kübra Hıracı, Caner B.'nin yanına geldi ve ikili araç içerisinde alkol almaya başladı. Caner B.'nin yeğeni olan İdris B.(17) de ikilinin yanına geldi, birlikte alkol aldılar, ardından sahilden ayrıldılar. Kübra Hıracı, Caner B. ve İdris B., Doğanay B.(21) ile buluştu ardından da hep birlikte günü birlik yer kiralama yapmak için Uçurtma Sokağa gittiler. Kübra Hıracı araç içerisinde baygın vaziyette bulunurken, Caner B. ve İdris B. ise Kübra Hıracı adına oda kiraladı. Daha sonra Caner B., İdris B. ve Doğanay B. baygın vaziyetteki Kübra Hıracı'yı baygın vaziyette araçtan indirdi. Caner B., Kübra Hıracı'yı sırtına alarak pansiyona soktu, oda kapısını İdris B. açtı, hemen arkasından da Doğanay B. Kübra Hıracı'ya ait telefon ile çantayı getirdi. İdris B. ile Doğanay B. odadan çıktı. Odada Caner B. ve Kübra Hiracı kaldı. 23 Aralık 2016 tarihinde İdris B. saat 10.49'da yeniden odaya girdiği, 10.58'de de çıktı. Aynı gün saat 14.33'te İdris B. odaya girdi, saat 14.53'te de İdris B. Kübra Hıracı'yı sırtına alıp dışarı çıkardı. 3 şüpheli Kübra Hıracı'yı hastaneye götürdü ancak tüm müdahalelere rağmen Kübra Hıracı hayatını kaybetti.



YARDIM VEYA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRİLMEMESİ SUÇUNDAN CEZA İSTENDİ



Otopsi raporuna göre Kübra Hıracı'nın ölümünün diabete bağlı yüksek şeker koması ve gelişen komplikasyonları sonucu meydana gelmiş olduğu tespit edildi. Mütalaada, Kübra Hıracı'ya alkolün zorla içirildiğine dair delil bulunamadığı, maktulün komaya girmesine neden olan tehlikeli davranışın meydana gelmesinde sanıkların kusursuz oldukları ifade edildi. Sanıkların kusuru olmaksızın komaya giren ve kendini idare edemeyecek duruma gelen maktule hal ve koşulların elverdiği ölçüde yardım etmedikleri gibi durumu derhal ilgili makamlara da bildirmedikleri vurgulandı. Mütalaada "Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi" suçundan sanıklar Caner B., Doğanay B. ve İdris B'nin 1'er yıla kadar hapisleri istendi.



CİNSEL SALDIRI SUÇUNDAN 18 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ



Kendini savunamayacak durumda bulunan Kübra Hıracı'ya karşı cinsel saldırının gerçekleştiğinin sabit olduğu ifade edilen mütalaada, Sanık Caner B.'nin "Cinsel saldırı" suçundan 18 yıla kadar hapsi talep edildi. Sanıklar Caner B. ve Doğanay B.'nin baygın halde mağduru pansiyon odasına götürdükleri belirtildi. Sanıklar Caner B.'nin "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 14 yıla kadar, Doğanay B.'nin "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna yardım etme" suçundan 7 yıla kadar hapsi istendi.



SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMASI İSTENDİ



Sanık İdris B. hakkında da "Kişiyi, hürriyetinden yoksun bırakma" ve "Nitelikli cinsel saldırı suçuna yardım etme" suçlarından suç duyurusunda bulunulması talep edildi.



CANER B: ELİMDEN NE GELİYORSA YAPTIM, KÜBRA'YI SEVİYORDUM



Mütalaanın ardından söz alan sanık Caner B. de "Elimden ne geliyorsa yaptım. Şeker hastası olduğunu bilmiyordum. İçtiği alkolün kaçak olduğunu düşündüm. Ben Kübra'yı seviyordum. Evlenecektik. Tahliyeme ve beraatime karar verilsin" dedi. Diğer sanıklar da beraatlerini istedi. Sanık Caner B.'nin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, sanıklar ve avukatlarına esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.



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