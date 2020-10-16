Şeker hastası yakını için ürettiği ayakkabıyı, şimdi dünyaya ihraç ediyor - Son Dakika

Şeker hastası yakını için ürettiği ayakkabıyı, şimdi dünyaya ihraç ediyor

16.10.2020 10:57
Şeker hastası yakını için ürettiği ayakkabıyı, şimdi dünyaya ihraç ediyor, System.String[]

HATAY'ın Antakya ilçesinde, şeker hastası bir yakını için geliştirip ürettiği özel ayakkabıyla sektöre yeni bir pazar kazandıran ayakkabı üreticisi Mehmet Ali Yıldırım, bu ayakkabıyı dünyaya ihraç etmeye başladı.

HATAY'ın Antakya ilçesinde, şeker hastası bir yakını için geliştirip ürettiği özel ayakkabıyla sektöre yeni bir pazar kazandıran ayakkabı üreticisi Mehmet Ali Yıldırım, bu ayakkabıyı dünyaya ihraç etmeye başladı.

Antakya'da bulunan imalathanesinde normal ayakkabının yanı sıra diyabet hastalarına yönelik ayakkabı üretimi yapan Mehmet Ali Yıldırım, yaklaşık 27 yıldır bu sektörde faaliyet gösteriyor. Özel ayakkabının gerçekten işe yaradığını belirten Yıldırım, "Şeker hastası bir yakınımın bir takım sıkıntıları üzerine bu ayakkabıyı ürettik. Ayağında yara olması ve şişme olmasından dolayı buna bağlı olarak ayakkabının daralmasını göz önünde bulundurarak bir ayakkabı üretimi gerçekleştirdik" diye konuştu.Özel üretim ayakkabının özelliğinden bahseden Yıldırım, ayakkabının esneyebilen, hava alabilen ve gerektiğinde de bir numara büyüyebilen özel bir derinden ürettiklerini anlattı. Ayakkabının, içerisinde bulunan akıllı sünger ile esneyebildiğini, hava alabildiğini ve dışarıdan gelebilecek darbelere karşı dayanıklı olduğunu aktaran Yıldırım, uzun süre ayakta duran ve aşırı kilolu insanlara çok iyi geldiğini gördüklerini kaydetti.

Ürettikleri özel ayakkabıyı şeker hastası yakınına verdikten sonra çok başarılı ve faydalı olduğunu gördüklerini ve seri üretime geçtiklerini dile getiren Yıldırım, "Şu an haftalık 250 çift, aylık 1000 çifte yakın üretip, Ortadoğu başta olmak üzere, dünyanın birçok ülkesine ihraç ediyoruz. Ayrıca Türkiye genelindeki birçok noktaya bu ayakkabıdan satıyoruz" dedi.


Şeker Hastalığı, Ali Yıldırım, Antakya, Pazar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şeker hastası yakını için ürettiği ayakkabıyı, şimdi dünyaya ihraç ediyor - Son Dakika

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