Şeker hastası yaşlı adam evinde ölü olarak bulundu - Son Dakika

Şeker hastası yaşlı adam evinde ölü olarak bulundu
Şeker hastası yaşlı adam evinde ölü olarak bulundu Karaman'da şeker hastası yaşlı adam, yalnız yaşadığı evinde ölmüş olarak bulundu.
Şeker hastası yaşlı adam evinde ölü olarak bulundu
KARAMAN - Karaman'da şeker hastası yaşlı adam, yalnız yaşadığı evinde ölmüş olarak bulundu.
Olay, akşam saat 21.45 sıralarında Ahi Osman Mahallesi 44. Sokak'ta bulunan Adıgüzel Apartmanının 3'ncü katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evde yalnız yaşayan ve şeker hastası olduğu öğrenilen Hüseyin Rahmi Aksoy'dan haber alamayan yurtdışındaki yakınları telefonla polisi arayarak yardım istedi. Polis ve sağlık ekipleri çilingir yardımı ile kapıyı açarak eve girdiğinde Aksoy'un kanepede hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Aksoy'un üç gün önce hayatını kaybettiğini tespit etti. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemenin ardından Aksoy'un cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 01:48 Kaynak: İHA
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