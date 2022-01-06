Şeker hastası yürüme zorluğu çeken kadın, dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

Şeker hastası ve yürümekte zorluk çektiği için tekerlekli sandalye kullanan 59 yaşındaki Hınkaper Marik, emeklilere konut kredisi vereceklerini söyleyerek dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Bakırköy Adliyesine kuzeni Çiğdem İrinesi ile gelen Hınkaper Marik, suç duyurusu dilekçesini savcılığa sundu.

Dilekçede, 2 ay önce emeklilere konut kredisi verildiğine ilişkin gördüğü internet sitesine girerek bilgilerini paylaştığı, kendisi ile iletişime geçildikten sonra Marik'in çağrıldığı Çağlayan'daki bir iş merkezine gittiği, oradakilerin kendisinden para verme vaadinde bulunarak imza aldığı, İstanbul Adalet Sarayı'nda icra dairesine götürüldüğü ve hesabına 10 bin lira yatacağının söylendiği anlatıldı.

Sonrasında mağdur Hınkaper Marik'e icra dairesinden 38 bin liralık ödeme emri geldiği, borcunun daha sonra 49 bin liraya yükseldiği belirtilen dilekçede, şüpheliler hakkında suç duyurusu yapılarak şikayetçi olunduğu kaydedildi.

Bakırköy Adalet Sarayının önünde basın mensuplarına açıklama yapan Çiğdem İrinesi, aşırı kilosu nedeniyle yıllardır evinden çıkamayan kuzeninin, bu olay nedeniyle maaşına haciz konulduğunu ve 2 aydır ekmek alacak parası bile olmadığını söyledi.

Kuzeninin imzaladığı boş kağıdın dolandırıcılar tarafından doldurulduğunu anlatan İrinesi, "Kuzenim zaten engelli, şu an çok mağdur durumdayız. Lütfen kimse kanmasın. Kimse size karşılıksız para vermez, inanmayın. Ben kuzenime verme dedim, 'İyi insanlar da var.' dedi. Gitti parasını verdi, şimdi çok zor durumdayız." ifadelerini kullandı.

Mağdur Hınkaper Marik ise dolandırıcıların bulunmasını isteyerek, "Çok zor durumdayız. Ben yürüyemiyorum, annem alzaymır hastası. İşkence çekiyoruz." dedi.