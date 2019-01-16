Şeker Hastasına Açık Kalp Ameliyatı Yapıldı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, şeker hastalığı nedeniyle koroner kalp damarında tıkanıklık olan 49 yaşındaki hastaya açık kalp ameliyatı yapıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, şeker hastalığı nedeniyle koroner kalp damarında tıkanıklık olan 49 yaşındaki hastaya açık kalp ameliyatı yapıldı.



Muğla'da yaşayan 49 yaşındaki Hakan Urhan, göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle gittiği özel bir hastanede şeker hastası da olması nedeniyle ameliyatının riskli olduğunu, belirterek MSKÜ Kalp Damar Cerrahi Kliniğine başvurdu.



Burada Bölüm Başkanı Doç. Dr. Buğra Harmandar tarafından tedavi süreci başlatılarak, ameliyatı başarıyla gerçekleştirilen Urhan, açık kalp ameliyatı ile sağlığına kavuştu.



Harmandar, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanede kardio vazküler cerrahi (KVC) yoğun bakım ünitesinin hizmete girmesi sonrasında ikinci açık kalp ameliyatını gerçekleştirdiklerini söyledi.





İleri diyabetik (şeker hastalığı) nedeniyle koroner kalp damarında tıkanıklık meydana gelen hastaya, başvurduğu başka hastanede ameliyat önerildiğini belirten Harmandar, "Hastamızın damar yapısı çok kötü durumda olduğu için ameliyat başka hastanede yapılmamış, risk görmüşler. Ekibimizle 4 koroner kalp damarına baypass ameliyatını başarıyla gerçekleştirdik." dedi.





Açık kalp cerrahi yöntemi ile operasyonu gerçekleştirilen hastada herhangi bir komplikasyon gelişmesi yaşanmadığını vurgulayan Harmandar, "Hastanemizde ikinci açık kalp ameliyatını gerçekleştirdik. İkisi de başarıyla sonuçlandı. Bunlardan önce 3 tane de çocuk kalp ameliyatı gerçekleştirdik. Bunlardan ikisi çok yüksek riskliydi. Bundan sonra Muğla'da her türlü yetişkin ve çocuk açık kalp ameliyatları yapılmaya başlandı." diye konuştu.





Harmandar, Muğla'da yaşayan vatandaşların uzun yıllar bu merkezin kentte bulunmaması nedeniyle genellikle İzmir ve Aydın'a gittiğini, insanların artık başka illere gitmelerine gerek olmadığını anlattı.



Hasta Hakan Urhan ise başka bir hastanede riskli bulunan ameliyatının yapıldığını vurgulayarak, "Hocamız ve ekibi çok ilgili davrandı. Şu an sağlığım çok iyi. Başka bir ile gitmeden Muğla'da bu ameliyatı başarıyla oldum, çok mutluyum." ifadelerini kullandı.



Hastanenin başhekimi Prof. Dr. Ümit Başar Semiz ise hastanelerinde yaptıkları hizmetlere bir yenisini daha eklemiş olmaktan mutluluk duyduklarını aktardı.



Semiz, İl Sağlık Müdürlüğünün de desteği ile önümüzdeki süreçte özellikle pediatrik kardio vazküler cerrahi alanında sayılı merkezlerden biri olmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Fırtına Nedeniyle Minarenin Külah Bölümü Devrildi

31 Yıl Önce Vatani Görevini Yaparken Yaşamını Yitiren Asker, Eşinin Verdiği Mücadeleyle Şehit Sayıldı

Münbiç'teki Bombalı Saldırıyla İlgili ABD'den Açıklama Geldi: 4 Askerimiz Öldü

CHP, 1'i Büyükşehir Belediye Olmak Üzere 70 Belediye Başkan Adayını Açıkladı