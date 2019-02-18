Şeker, "Hemşehri dernekleri bizler için önemli"
47 dakika önce
AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı Zeki Aygün, AK Parti Milletvekili İlyas Şeker ile birlikte Bayburtlular Derneği'nin Fatih Mahallesi'ndeki yeni yerinin açılışına katıldı.
AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı Zeki Aygün, Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan program kapsamında seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aygün son olarak Derince Fatih Mahallesi'nde Bayburtlular Derneği'nin hizmet binası açılışına katıldı. Açılışa ayrıca; Milletvekili İlyas Şeker, Kartepe Kaymakamı Tuncay Dursun, AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Çakıroğlu, MHP İlçe Başkanı Zeki Omurca, KASKF Başkanı Murat Aydın ve çok sayıda davetli katıldı.
DUALAR EŞLİĞİNDE KESİLDİ
Bayburtlular Dernek Başkanı Şaban Eraslan'ın yaptığı açılış konuşması sonrasında Kartepe Kaymakamı Tuncay Dursun kürsüye geldi, dernek binasının hayırlı olması temennisini iletti. AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker de konuşmasında, "Kalabalığa bakılırsa tüm Bayburt burada. Bugün burada sizlerle olmak gerçekten çok güzel" dedi. Yapılan konuşmaların ardından yapılan dua eşliğinde derneği açılış kurdelesi kesildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:00 Kaynak: Bültenler
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