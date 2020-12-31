'Şeker Hoca'dan' Türkiye'de ilk defa EBA Karnesi - Son Dakika

'Şeker Hoca'dan' Türkiye'de ilk defa EBA Karnesi

31.12.2020 17:24

'Şeker Hoca'dan' Türkiye'de ilk defa EBA Karnesi Kayseri'de bir Osman Zeki Yücesan İlkokulu Sınıf Öğretmeni Mehmet Emin Şeker; birinci sınıf öğrencilerine uzaktan eğitimde gösterdikleri başarıdan dolayı 'EBA Karne' verdi.

'Şeker Hoca'dan' Türkiye'de ilk defa EBA Karnesi

KAYSERİ - Kayseri'de bir Osman Zeki Yücesan İlkokulu Sınıf Öğretmeni Mehmet Emin Şeker; birinci sınıf öğrencilerine uzaktan eğitimde gösterdikleri başarıdan dolayı 'EBA Karne' verdi.

Osman Zeki Yücesan İlkokulu Sınıf Öğretmeni Mehmet Emin Şeker uzaktan eğitim alarak okuma ve yazma öğrenen öğrencilerini 'EBA karne' ve kendi yaptığı takvim ile ödüllendirdi. Türkiye'de ilk kez öğrencilere 'EBA Karne' verildiğini aktaran Şeker; "Biliyorsunuz pandemiden dolayı uzaktan eğitim yapıyoruz. İlk defa uzaktan eğitimle birinci sınıflara okuma yazma öğretiyoruz. Biz de okurlar mı, okumazlar mı diye tereddütteydik uzaktan eğitim olunca. Ama gördük ki toplum olarak yeter ki imkan tanınsın. Hepsi çok çalıştı, gayret etti. Hepsi de şimdiye kadar bütün gördüklerini okuyup yazıyorlar. O yüzden de ben de çalışmalarından dolayı EBA Karne hazırladım hem de yeni yıl takvimi hazırladım. Bu yıl İstiklal Marşımızın 100. yılı olduğu için çocuklara '10 kıta 1 Vatan İlelebet İstikbal' temalı bir takvim hazırladım" ifadelerini kullandı.

Hediyelerini alan öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okunurken öğretmenlerine ise teşekkürlerini ilettiler.

'Şeker Hoca'dan' Türkiye'de ilk defa EBA Karnesi
'Şeker Hoca'dan' Türkiye'de ilk defa EBA Karnesi
'Şeker Hoca'dan' Türkiye'de ilk defa EBA Karnesi
'Şeker Hoca'dan' Türkiye'de ilk defa EBA Karnesi

Eğitim Bilişim Ağı, Mehmet Emin Şeker, Kayseri, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Şeker Hoca'dan' Türkiye'de ilk defa EBA Karnesi - Son Dakika


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