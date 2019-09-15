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Şeker-İş Erciş Şube Başkanlığı seçimi

55 dakika önce

Türkiye Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş) Erciş Şube Başkanlığına Yusuf Özlek seçildi.

Şeker-İş Erciş Şube Başkanlığı seçimi, System.String[]

Türkiye Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş) Erciş Şube Başkanlığına Yusuf Özlek seçildi.

Haydarbey Mahallesi'nde bulunan Erciş Şeker Fabrikasının işçi yemekhanesinde yapılan 9. olağan genel kurul toplantısı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Şeker-İş Genel Başkanı İsa Gök, burada yaptığı konuşmada, sendika olarak şeker sanayide çalışan tüm işçilerinin haklarını koruma mücadelesinden hiçbir zaman taviz vermediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından yapılan seçimde 386 üyenin 183'ünün oyunu alan Yusuf Özlek, Şeker-İş Erciş Şubesi Başkanlığına seçildi.

Seçimlerin ardından teşekkür konuşması yapan Özlek, birlik ve beraberlik içerisinde yönetim kurulu üyeleriyle mesai arkadaşlarının hep yanında duracaklarını kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 12:26 Kaynak: AA
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