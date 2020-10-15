Şeker-İş Genel Başkanı Gök'ten "Dünya Gıda Günü" mesajı Açıklaması - Son Dakika

Şeker-İş Genel Başkanı Gök'ten "Dünya Gıda Günü" mesajı Açıklaması

15.10.2020 16:47
Şeker-İş Genel Başkanı Gök'ten

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş) Genel Başkanı İsa Gök, "Yeni gıda ve tarım politikalarına ihtiyaç vardır.

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş) Genel Başkanı İsa Gök, "Yeni gıda ve tarım politikalarına ihtiyaç vardır. Gıda egemenliğimizin sağlanmasında tavizsiz bir yeniden yapılanma sürecine vakit kaybetmeden geçiş yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Gök, 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, yeterli, güvenli ve besleyici gıdaya ulaşmanın temel insanlık hakkı olduğunu kaydetti.

Birleşmiş Milletlerin (BM) yayımladığı 2019 Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenme Raporu'na göre 1 milyara yakın kişinin açlık tehdidi altında olduğuna dikkati çeken Gök, açlık, yetersiz beslenmenin yaklaşık yüzde 20'lik oranla en yaygın Afrika kıtasında görüldüğünü vurguladı.

Gök, dünyada yaklaşık 2 milyar insanın orta veya şiddetli seviyede gıda güvensizliği içinde yaşadığını belirtti.

Besleyici ve yeterli gıdaya düzenli erişim sağlanamamasının bu insanların kötü beslenme ve sağlıklarının bozulması riskini artırdığına işaret eden Gök, dünya genelinde fazla kiloluluk ve obezite yaygınlığının, özellikle okul çağındaki çocuklar, yetişkinler arasında olmak üzere tüm bölgelerde arttığını vurguladı.

Gök, açlık, yoksulluk ve gıda güvencesizliğinin, kurum ve kuruluşların yalnız başına uğraşlarıyla aşılamayacak kadar büyük sorunlar olduğunu belirtti.

Bu sorunların çözümü için hükümetler, tarım sektörü, akademik kurumlar, endüstri, araştırma ve sivil toplum kuruluşlarının ortak akıl yürüterek, birlikte çalışmak zorunda olduğunu ifade eden Gök, Kovid-19'un ülkelerin tarım politikalarını yenilemesi için bir fırsat olabileceğini kaydetti.

Bu dönemde dünyanın şifrelerinin, "milli yeterlilik" fırsatlarından istifade etme üzerine kodlandığını ifade eden Gök, "Tüm dünyada yaşanan pandemi, ithal ham maddeye dayalı bir gıda ve tarım üretim modelinin ne denli imkansızlıklar barındırdığını ortaya koymuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Tarım ve hayvancılık altyapısı güçlü ülkelerin bu sürecin kazananları arasındaki yerini alacağını belirten Gök, şunları kaydetti:

"Ülke olarak yeni gıda ve tarım politikalarına ihtiyaç vardır. Ülkemizde toplumsal menfaatlerin ön plana çıkarılması, topyekun kalkınma ve refahın sağlanması, kaynakların etkin ve verimli kullanılması hayati önem taşımaktadır. Zayıf halkaları iliştireceğimiz güçlü halkamız olan gıda egemenliğimizin sağlanmasında tavizsiz bir yeniden yapılanma sürecine vakit kaybetmeden geçiş yapılmalıdır. Bunların gerçekleşmesi için de mikro ve makro ölçekli yol haritalarıyla Türkiye'nin coğrafi ve iklimsel avantajlarından yararlanmayı, şeker pancarından şeker üretimi gibi seçkin ürünlerde lider olma hedefiyle katma değerin ülke içinde artırılması yönünde tercihimizi hayata geçirmemiz gerekmektedir."

Dünya Gıda Günü, 16 ekim, Türkiye, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şeker-İş Genel Başkanı Gök'ten 'Dünya Gıda Günü' mesajı Açıklaması - Son Dakika

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