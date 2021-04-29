Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök'ten 1 Mayıs mesajı Açıklaması - Son Dakika

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök'ten 1 Mayıs mesajı Açıklaması

29.04.2021 15:45
Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök'ten 1 Mayıs mesajı Açıklaması, System.String[]

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş) Genel Başkanı İsa Gök, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle meydanlardan uzak olarak emeğin bayramı 1 Mayıs'ı karşılamak zorunda kalacaklarını belirterek, salgının tüm sınıfları olumsuz etkilediğini ifade etti.

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş) Genel Başkanı İsa Gök, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle meydanlardan uzak olarak emeğin bayramı 1 Mayıs'ı karşılamak zorunda kalacaklarını belirterek, salgının tüm sınıfları olumsuz etkilediğini ifade etti.

Gök, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, bir ülkenin kalkınma yolundaki en büyük gücünün fedakarca çalışan emekçilerin varlığı ve onların döktüğü kutsal alın teri olduğunun altını çizdi.

1 Mayıs İşçi Bayramı'nın el emeği ve beyin gücüyle üretenlerin değerinin anlaşılması için verilen mücadelenin adı olduğunu, bu günün 1886 yılında işçiler için sembol haline geldiğini anlatan Gök, "O günden bu yana dünyanın dört bir yanındaki emekçilerin, adil bir düzen, adaletli bölüşüm, fırsat eşitliği ve çalışma yaşamının temel sorunlarına karşı çözüm talepleri 1 Mayıs'ların temelinde yer edinmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 nedeniyle 1 Mayıs'a buruk girildiğini aktaran Gök, "Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınından dolayı meydanlardan uzak bir şekilde emeğin bayramını karşılamak zorunda kalınmıştır. Salgın işçi-işveren ayırmadan tüm sosyal sınıfları olumsuz etkilemiş, ancak üretim baskısı, işsizlik kaygısı ve gelir güvencesinin olmayışı gibi etkenler, işçilerin daha fazla etkilenmesi sonucunu doğurmuştur." ifadelerini kullandı.

Gök, şöyle devam etti:

"Bu 1 Mayıs'ta işçinin anayasayla, uluslararası sözleşmelerle ve yasalarla güvence altına alınmış olan sendikal örgütlenme hakkının ihlal edilmesine, insan onuruna yaraşır bir yaşamın temelini oluşturan sürekli istihdam yerine ikame edilen geçici işçilik ve kiralık işçiliğe, Kovid-19'un işçi sınıfında açtığı sosyal ve ekonomik yaralara, şeker sanayisinde verimlilik, işçi sağlığı, çalışma barışı ve kısaca sürdürülebilir üretim açısından yıllarını Türkşeker'e vermiş deneyimli geçici işçi kardeşlerimizin kadro mağduriyetine, açlık sınırının altında ücretlere, işçilerin ve tüm çalışanların en önemli sorunlarından biri olan vergi yüklerinin azaltılması ve vergide adaletin sağlanmasına, iş cinayetlerine, çocuk işçiliğine, kayıt dışılık nedeniyle sosyal güvence yoksunluğuna, cinsiyet, memleket, etnik kimlik, mezhep ve her türde farklılığa dayanan ayrımcılığa, emeğin ekonomik ve sosyal haklarının her türlü ihlaline karşı sesimizi her türlü platformdan yükselteceğiz. 2021 yılının 1 Mayıs'ında Türkiye işçi sınıfının sigortası olan konfederasyonumuz Türk-İş'in belirttiği gibi her yerde birlikte olacağız."

İşçi ve sendikaların karantina günleri nedeniyle meydandan değil sosyal medyadan seslerini yükseltmeleri için çağrıda bulunan Gök, şunları kaydetti:

"Kovid-19 sürecinde iş kazalarında ve meslek hastalıklarında, 1 Mayıs kutlamalarında, içinde bulunduğumuz salgın sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanları ve tüm emekçi kardeşlerimizi rahmetle ve saygıyla anıyor, ailelerine ve sevenlerine sabır ve baş sağlığı diliyoruz. Tarihi işçi sınıfı mücadelesine ömür veren Şeker-İş Sendikası olarak, salgın günlerinde üretimin sürekli devam etmek zorunda olduğu gıda sektöründe çalışan fedakar emekçi kardeşlerimizin, sağlık çalışanlarının ve tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten dileklerimizle kutlar, güzel yarınlar umuduyla bu özel günün sorunlar ve çözüm yollarına ışık tutmasını temenni ederiz. Yaşasın 1 Mayıs."

Şeker İş Sendikası, Türkiye, 1 Mayıs, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök'ten 1 Mayıs mesajı Açıklaması - Son Dakika


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