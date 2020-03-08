Şeker-İş Sendikasının Kadınlar Günü etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şeker-İş Sendikasının Kadınlar Günü etkinliği - Son Dakika

Şeker-İş Sendikasının Kadınlar Günü etkinliği

7 saat önce

Şeker-İş Sendikası Genel Başkan İsa Gök, "Şiddet, cinayet, işsizlik, eğitimsizlik, mobbing kıskacında olan kadınlarımızın sorun ve mağduriyetlerini sığ bir mevzuat alanında tartışmak yersizdir.

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Şeker-İş Sendikası Genel Başkan İsa Gök, "Şiddet, cinayet, işsizlik, eğitimsizlik, mobbing kıskacında olan kadınlarımızın sorun ve mağduriyetlerini sığ bir mevzuat alanında tartışmak yersizdir. Bunun yerine, ülkemizde ciddi yaptırımların hayata geçirildiği toplumsal cinsiyeti sağlayacak bir adalet mekanizması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Gök, Şeker-İş Sendikası tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Antalya'daki bir otelde düzenlenen eğitim seminerine katıldı.

Kadınların iş gücünün ve sürdürülebilir kalkınmanın önemli unsuru olduğunu belirten Gök, kadınlar olmadan toplumun ilerlemesinin mümkün olmadığını belirtti.

Daha katılımcı bir çalışma hayatı için kadınların sendikal hayattaki görünürlüğünün artması gerektiğini aktaran Gök, "güçlü kadın güçlü toplum" anlayışı doğrultusunda örgütlenme çalışmaları yürüttüklerini vurguladı.

Kadın çalışanların iş yerlerinde karşılaştığı zorlukları bertaraf etmek için örgütlü dayanışma gayretinde olduklarına dikkati çeken Gök, şunları kaydetti:

"Kadının toplum içindeki dezavantajlı konumuna neden olan bu olumsuzlukların ortadan kaldırılabilmesi için gerekli önlemler alınmalı. Hem hukuki hem siyasi düzeyde karar mekanizmalarının, acilen devreye girmesi gerekmektedir. Modern Türkiye, toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığın belirgin olarak yaşandığı ülkelerden biri olmamalıdır. Şiddet, cinayet, işsizlik, eğitimsizlik, mobbing kıskacında olan kadınlarımızın sorun ve mağduriyetlerini sığ bir mevzuat alanında tartışmak yersizdir. Bunun yerine, ülkemizde ciddi yaptırımların hayata geçirildiği toplumsal cinsiyeti sağlayacak bir adalet mekanizması gerekiyor. Hayalini kurduğumuz Türkiye hedefini yakalamak için bu konu olmazsa olmaz bir toplumsal sorumluluk alanıdır."

Dünya Ekonomik Forumunca hazırlanan Cinsiyet Eşitliği Raporu'nda, Türkiye'nin cinsiyet eşitliği sıralamasında alt sıralarda olduğuna değinen Gök, "Kadınların maruz kaldığı zorlukların ülkemizde de önemli ölçüde yaşandığı bir gerçek. Bu tabloyu değiştirmek elimizde. Kadınlar iş gücüne daha çok katılarak, daha çok sendikal örgütlülük içerisinde yer alarak başkalarının kendisine biçtiği rollerin ötesine geçebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Kadınlar Günü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 01:48 Kaynak: AA
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