Şeker-İş'ten İstanbul'da "Dört İşçi Sendikalı Olunca İşten Atıldı" Protestosu

İstanbul'da Alp Hindi fabrikasında, Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası'na (Şeker-İş) üye olduktan sonra işten atılan işçiler hakkını aramak için bugün fabrika önünde açıklama yaptı.

Şeker-İş, İstanbul'daki Alp Hindi fabrikasında çalışan işçileri üye yaptı. Sendikanın iddiasına göre sendika toplu iş sözleşmesi için çoğunluğu sağladı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yetki tespiti için başvurdu. Ancak başvuruyu öğrenen işveren dört işçiyi gerekçe göstermeden işten çıkardı. Sendika bu duruma tepki olarak bugün işyerinin önünde basın açıklaması yaptı.

Sendikanın örgütlenme uzmanı Serkan Gümüşbaş, atılan işçilerle birlikte yaptığı açıklamada şunları belirtti:

"Alp Hindi fabrikasında da çoğunluğu sağlayarak Bakanlık nezdinde yetki başvurusu yapmış olmamızın üzerine fabrika yönetimi tarafından 4 arkadaşımız hukuksuz biçimde işten atılmıştır. Oysa Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 51. Maddesinde, işçilerin ekonomik ve sosyal koşullarını iyileştirmek amacıyla sendikaya üye olmaları açıkça tanınmış bir haktır. Bu Anayasal hakka dayanarak hazırlanan Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 25. Maddesinde de sendikaya üye olduğu için işçinin iş akdinin feshedilemeyeceği vurgulanmıştır. Türk Ceza Kanunu da sendikalı olma hakkına yönelik baskıların, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını hükmetmektedir. Ancak ülkemizde tüm bu yasal ve anayasal haklara rağmen, hala işçiler sendikalı oldukları için işten çıkartılmakta, en demokratik haklarının önüne geçilmeye çalışılmaktadır. İşçilerin insani ve demokratik taleplerine kulak tıkayan bu anlayışın bir temsilcisi olan Alp Hindi fabrikası, yıllardır işçilerine uzun çalışma saatleri dayatmış ama asla fazla mesai ücreti ödememiş, çalışanlarını düşük ücrete mahküm etmiştir. Sürekli iş kazalarıyla ve ağır çalışma koşullarıyla mağdur edilen Alp Hindi işçileri demokratik haklarını kullanarak sendikalı olduklarında da hiçbir gerekçe gösterilmeksizin işten atılmışlardır.

Yaşanan olay vesilesiyle bir kere daha görüyoruz ki bu hukuksuzluklara karşı işçilerin örgütlenmekten ve güçlerini birleştirmekten başka bir çıkar yolu yoktur. Bizler buradan Şeker-İş Sendikası olarak Alp Hindi işverenine, katı ve kabul edilemez tutumlarından vazgeçmelerini, sendikalı çalışma hakkını tanımalarını ve sorunun diyalog yolu ile çözülmesi gerektiğini ifade ediyor, sendikalı oldukları için atılan işçi arkadaşlarımızın işe geri alınması çağrısında bulunuyoruz. Emek ve sendika karşıtı tavrından vazgeçerek, iş barışını bozmamasını ve yasalara saygı göstermesini istiyoruz."