Şeker-İş'ten "nişasta bazlı şekerlerden uzak durun" tavsiyesi - Son Dakika

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş) "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kapsamında, doğal ürünleri tüketmeye teşvik etmek amacıyla çocuklara doğal şeker pancarı tatlısı dağıttı.

Şeker-İş Sendikası, 12-18 Aralık Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla Çankaya ilçesindeki Arjantin İlkokulunda etkinlik düzenledi.

Etkinlikle Türkiye'nin stratejik ürünlerinden biri olan şeker pancarını tanıtmak, başta aileler olmak üzere, çocukları doğal ve sağlıklı ürünleri tüketmeye teşvik etmek ve bu konuda kamuoyunu bilinçlendirmek hedeflendi.

Programda konuşan Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, doğal şeker pancarının sağlıklı bir ürün olduğunu belirterek, "Nişasta bazlı şekerlerden ve tatlandırıcılardan uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Sağlıklı nesiller için yerli ve milli şeker pancarından elde edilen şekerimizi yiyelim." dedi.

Konuşmasının ardından Gök ve sendika yöneticileri, çocuklara doğal şeker pancarı tatlısı ve maske dağıttı.

Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinde yetiştirilen gıda ürünlerine dikkati çekmek amacıyla çeşitli meyve ve sebze kostümleri giyen öğrenciler de bu ürünlerle ilgili şiirler okudu.