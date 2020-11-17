Şeker kamışı sıkma makinesi yapılınca pekmez üretildi - Son Dakika

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde Gökhan Öner ve babası Kadir Öner, şeker kamışını sıkmak için makine yaptı. Vatandaşlar, şeker kamışlarını makinede sıkarak, pekmez yaptı.

Kaynarca Hatipler Mahallesi'nde yaşayan Gökhan Öner, babası Kadir Öner ile birlikte aile büyüklerinin yıllar önce yaptığı, ancak son 30 yıldır unutulmaya yüz tutan şeker kamışı pekmezini yapabilmek için kamışların suyunu sıkan bir makine tasarladı. Metal atölyesi bulunan Gökhan Öner ile babası Kadir Öner'in yaptığı makine sayesinde tarlalarına şeker kamışı eken mahalle sakinleri, atölyeye gelerek burada kamışların suyunu sıktırdı. Daha sonra sıkılan suyu odun ateşinde kaynatarak pekmez yapan vatandaşlar, uzun zaman sonra kendilerine çocukluk günlerini hatırlatan baba ve oğluna teşekkür etti.

30 SENEDİR EKİLMİYORDU

Köylülerin bugüne kadar kamışı sıkacak aletleri olmadığı için ekim de yapmadıklarını belirten Gökhan Öner, "Babam ile geliştirdiğimiz kamış pekmezi makinesini hızlandırılmış bir şekilde yaptık. Bu kamış 30 senedir ekilmiyordu. Bu makineyi yaparak, insanlara kamış pekmezini hatırlattık ve şu an Kaynarca'da kamış pekmezi her hanede yapılıyor. Bu hizmetten herkes memnun, organik ve doğal bir şekilde besleniyorlar" dedi.